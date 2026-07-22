Inaugurazione del parco sommerso e costiero di Porto Cesareo: appuntamento il 24 luglio

PORTO CESAREO (Lecce) – Un insediamento dell’età del Bronzo che affiora fra terra e mare, una necropoli romana adagiata sul fondale davanti a Torre Chianca, un patrimonio archeologico che per la prima volta diventa accessibile a tutti, camminando lungo la riva o nuotando con maschera e boccaglio. Nasce il Parco sommerso e costiero di Porto Cesareo, che sarà inaugurato ufficialmente venerdì 24 luglio alle ore 19:00 a Scalo di Furno, nell’ambito del Bando Smart-In Archeologia della Regione Puglia.

Alla cerimonia del taglio del nastro porteranno i loro saluti il prefetto di Lecce, Natalino Manno;il soprintendente ABAP di Brindisi, Lecce e Taranto Antonio Zunno;il prorettore alla Sostenibilità dell’Università del SalentoPier Paolo Miglietta;il direttore del Dipartimento Beni culturali,Girolamo Fiorentino;il comandante della Capitaneria di Porto di Gallipoli Pierpaolo Pallotti; il presidente dell’Area Marina Protetta di Porto Cesareo Pasquale Coppola; il sindaco di Porto Cesareo Francesco Schitoe l’assessora all’Ambiente e Urbanistica Anna Peluso. Seguiranno gli interventi della professoressa di UniSalentoRita Auriemma, direttrice scientifica del progetto; del progettista Francesco Baratti; del direttore dell’AMP Marco Dadamo e di Fabio Pagano, già direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei e del Parco sommerso di Baia.

Sabato 25 luglio il Parco si aprirà al pubblico con una giornata di attività gratuite su prenotazione. Alle 9:30, dallo scalo di alaggio, partirà il tour inaugurale della barca a energia solare; dalle 9:00 alle 12:30, a Scalo di Furno, visite guidate dell’insediamento dell’età del Bronzo, con archeowalking nell’area e archeosnorkeling dalla piattaforma sulla parte sommersa; dalle 16:00 alle 19:30, a Torre Chianca, visite guidate dell’insediamento di età romana, fra archeowalking lungo la riva e archeosnorkeling sulla necropoli sommersa; dalle 15:30 alle 17:00, sempre da Scalo di Furno, partirà un tour guidato in canoa e SUP degli itinerari archeologici sommersi. Per l’intera giornata (9:30-12:30 e 15:30-18:30)sarà possibile noleggiare bici elettriche all’Infopoint del Parco in Piazzale Aldo Moro. Per noleggi e visite guidate è necessaria la prenotazione al linkhttps://tinyurl.com/2u9ty3mn. I minori potranno partecipare solo se accompagnati. La serata si chiuderà alle 21:30 con il Candle Harmony Concert.

«Il Parco sommerso e costiero di Porto Cesareo restituisce alla comunità un patrimonio che per secoli è rimasto invisibile, custodito dall’acqua — dichiara Auriemma—. Anni di ricerca subacquea e di studio trovano ora una forma di fruizione aperta a tutti: non un museo da guardare, ma un paesaggio culturale da attraversare, a piedi e a nuoto. È l’archeologia pubblica nel senso più pieno del termine».

«Il taglio del nastro e l’apertura ufficiale del Parco Archeologico Sommerso di Porto Cesareo – commenta il sindaco Schito – rappresentano un traguardo importantissimo per Porto Cesareo e i suoi cittadini, ma anche per tutti i pugliesi. Si tratta di un patrimonio unico, che custodisce testimonianze preziose della nostra storia e della nostra identità. Ringrazio l’Università del Salento, l’Area Marina Protetta, la Capitaneria di Porto e tutti gli uffici del Comune di Porto Cesareo e i nostri dipendenti impegnati da tempo in progetti e rilievi, e ringrazio tutti i professionisti coinvolti e le istituzioni partner, che hanno finanziato e creduto in questo progetto, trasformando un sogno in una straordinaria realtà. Un grazie va anche agli amministratori che, negli anni, si sono succeduti contribuendo con impegno e visione alla realizzazione del Parco. Oggi consegniamo alla comunità e ai visitatori un bene di inestimabile valore storico, culturale, archeologico, artistico e turistico, un bene che rappresenterà un importante motore di crescita per il futuro turistico della comunità cesarina».

«L’inaugurazione del Parco Archeologico Sommerso – aggiunge l’assessora Peluso – segna una tappa fondamentale nel percorso di valorizzazione del patrimonio naturalistico e storico di Porto Cesareo. Questo progetto coniuga tutela ambientale, ricerca scientifica e promozione culturale, offrendo a cittadini e visitatori un’esperienza unica, capace di raccontare la nostra storia attraverso un contesto paesaggistico e marino di straordinario pregio. Come assessora ai Parchi e alle Torri Costiere, esprimo grande soddisfazione per un’opera che rafforza l’identità del territorio e amplia l’offerta turistica con un modello sostenibile, innovativo e rispettoso dell’ambiente. Il Parco rappresenterà un punto di riferimento per il turismo culturale e archeologico, contribuendo a rendere Porto Cesareo una destinazione sempre più attrattiva durante tutto l’anno».