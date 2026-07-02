Sanità, Udicon: «Subito l’attivazione dei presidi nelle località costiere»

“Sono sempre più numerose le segnalazioni su gravi carenze, criticità e disservizi sul fronte della sanità, che quotidianamente arrivano agli sportelli di Udicon Puglia (Unione per la Difesa dei consumatori).

A fronte di livelli di prestazioni sanitarie non propriamente adeguate, tra l’altro, ora ai cittadini pugliesi è stato anche imposto un considerevole aumento dell’addizionale Irpef per colmare un buco da quasi 350 milioni di euro.” Lo scrive in una nota Udicon Puglia (Unione per la Difesa dei consumatori).

“E se è giusto che ciascun cittadino concorra alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva, allo stesso modo la Costituzione italiana, all’articolo 32, sancisce il Diritto alla salute e cure gratuite per gli indigenti. Senza tralasciare la doverosa presa in carico dei pazienti cronici.

Purtroppo in Puglia non sempre è così, a causa delle lunghe liste d’attesa e della cronica carenza di personale infermieristico e medico. E questo è facilmente riscontrabile soprattutto per chi, suo malgrado, deve avere a che fare con i Pronto Soccorso, sparsi sul territorio. Va immediatamente avviata una seria politica improntata ai tagli agli sprechi e alla razionalizzazione dei costi, con un controllo sulla qualità della spesa per evitare i ben noti “assalti clientelari”.

Così come va perseguita la drastica riduzione delle liste di attesa e dei tempi di intervento nei Pronti soccorso. Per questo è assolutamente necessaria una riorganizzazione dei servizi sul territorio, tra cui la immediata riattivazione delle guardie mediche nelle località turistiche maggiormente frequentate d’estate. Perché questo limiterebbe l’intasamento dei Pronto soccorso degli ospedali con conseguenti lunghe attese e disagi.

Infine serve una verifica puntuale sull’impiego delle risorse finanziarie del Pnrr e sulle strutture da attivare (Case di Comunità, ospedali di comunità, nuove strutture territoriali), con un monitoraggio continuo sullo stato dei cantieri, sulle criticità e sul personale da assegnare (medici, infermieri di famiglia, specialistica).”

«Ai nuovi Direttori generali delle Asl pugliesi rivolgiamo gli auguri di buon lavoro – spiega il presidente Udicon Puglia Vincenzo Maurizio Rampino – e a loro, all’insegna di uno spirito di collaborazione nell’interesse pubblico, chiediamo quanto prima un incontro-confronto su temi che sono particolarmente rilevanti per i cittadini pugliesi e per i sempre più numerosi turisti in arrivo nella nostra regione per l’estate in corso».