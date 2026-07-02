Le Previsioni Meteo di domani 3 Luglio 2026

Puglia

Nubi sparse e schiarite nel corso della giornata su tutta la regione con possibilità di acquazzoni e temporali sparsi soprattutto nel pomeriggio sulle zone interne. In serata e nottata condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi.

NAZIONALE

AL NORD Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio qualche acquazzone o temporale atteso sulle Alpi orientali, ancora soleggiato altrove. Tra la serata e la notte addensamenti nuvolosi in spostamento sulla Pianura Padana, specie quella centro-orientale, ma con tempo asciutto o qualche piovasco isolato sul Veneto.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Al pomeriggio poche variazioni con cieli per lo più soleggiati. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile su tutti i settori con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo instabile con acquazzoni da sparsi a isolati, più asciutto con sole prevalente sulla Sardegna. Al pomeriggio ancora instabilità con temporali sparsi tra bassa Campania, Basilicata tirrenica, Calabria e Sicilia, soleggiato altrove. In serata e nottata tempo in generale miglioramento con schiarite.

Temperature minime in generale diminuzione salvo un lieve rialzo al Nord, massime in aumento al Centro-Nord e sulla Sardegna e stabili o in calo al Sud e sulla Sicilia.