Lecce, c’è un’altra cessione

LECCE – L’U.S. Lecce comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con opzione e controopzione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Rares Burnete all’FC Südtirol.
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