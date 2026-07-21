Paura a Pescoluse: sfuggono a un’aggressione in spiaggia, ma l’uomo ruba il marsupio

MARINA DI PESCOLUSE (Salve): Durante la notte del 20 luglio, a Pescoluse, la tranquillità di una passeggiata sulla battigia si è trasformata in un incubo per due giovani turisti. Intorno all’una e mezza, un diciassettenne di Corsano e una quindicenne originaria di Vicenza stavano per fare un bagno notturno quando sono stati repentinamente avvicinati da uno sconosciuto. L’uomo, indicato in seguito come un individuo di probabile origine magrebina, si è scagliato contro la coppia con intenzioni minacciose proprio a pochi passi dall’acqua.

​La reazione del ragazzo è stata immediata e decisiva. Mantenendo la calma nonostante il pericolo improvviso, il diciassettenne è intervenuto a difesa propria e della compagna colpendo l’aggressore con un pugno al volto. La mossa ha spiazzato il malintenzionato, creando la breccia necessaria per permettere a entrambi i ragazzi di divincolarsi, fuggire a zampe levate e mettersi al riparo. A parte il grande spavento, i due giovani sono usciti illesi dal confronto, senza riportare lesioni fisiche.

​Una volta svanita la minaccia diretta, i due adolescenti sono tornati sul posto, constatando che l’uomo era ormai scomparso nell’oscurità. Il malvivente non è però andato via a mani vuote: approfittando della fuga precipitosa dei ragazzi, ha sottratto il marsupio che il diciassettenne aveva appoggiato sulla sabbia prima dell’aggressione, portando via il cellulare, i documenti e altri oggetti personali.

​L’allarme ha fatto scattare l’intervento immediato dei carabinieri della stazione di Presicce-Acquarica. Giunti sul posto, i militari hanno prestato assistenza ai due giovani ancora scossi, ne hanno raccolto le dichiarazioni e hanno avviato una serie di perlustrazioni a largo raggio nella zona circostante. Nonostante i primi pattugliamenti non abbiano ancora portato all’individuazione del responsabile, le indagini delle forze dell’ordine proseguono per risalire all’identità dell’aggressore.