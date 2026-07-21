Le Provincie non possono stabilire criteri per la locazione di impianti rifiuti diversi da quelli regionali

Le provincie non possono modificare i criteri regionali per la localizzazione di impianti di rifiuti sul proprio territorio.

E’ questo l’importante principio stabilito dalla Prima Sezione del TAR di Lecce (Presidente Antonio Pasca, Estensore Daniela Rossi) che, con sentenza pubblicata nella giornata di ieri, ha accolto il ricorso proposto dalla società Formica Ambiente, difesa dall’Avv. Luigi Quinto, avverso la delibera del Consiglio provinciale di Brindisi di individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di rifiuti.

La vicenda riguarda nello specifico una richiesta di autorizzazione per la realizzazione di un impianto di smaltimento rifiuti in provincia di Brindisi.

Nel corso del procedimento, incardinato presso la regione puglia, la Provincia di Brindisi, dopo che era già stata rilasciata la Valutazione di Impatto Ambientale favorevole all’iniziativa, ha prodotto una delibera di individuazione delle aree non idonee alla localizzazione di impianti, tra le quali rientrava quello prescelto dalla società proponente. La Regione non ha potuto far altro che prendere atto della delibera provinciale e ha rigettato la richiesta di autorizzazione.

Formica Ambiente si è rivolta al TAR, contestando l’iniziativa provinciale, evidenziando come attraverso la delibera di individuazione delle aree non idonee, fossero stati introdotti dei veri e propri criteri localizzativi, difformi da quelli regionali.

Il Giudice Amministrativo ha condiviso integralmente le censure dell’operatore economico. Dopo aver fornito una puntuale ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, contenuto nel Testo Unico dell’Ambiente (D.Lgs. 152/06), il TAR ha ritenuto “fondate e meritevoli di positiva condivisione le censure con le quali la società ricorrente si duole del vizio di incompetenza per aver la Provincia di Brindisi, con la deliberazione n.30/2025, esorbitato dalle proprie attribuzioni, avendo introdotto essa stessa nuovi criteri localizzativi; in ciò arrogandosi poteri di competenza dell’Ente regionale.

La deliberazione gravata, infatti, al di là del richiamo, nel suo oggetto, alla locuzione “individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti”, contiene, nella sua parte motiva, la definizione di criteri sostanzialmente localizzativi, ulteriori e differenti, rispetto a quelli contemplati negli strumenti di pianificazione regionale.

In particolare, quanto al criterio di cui alla lett. a) – criterio escludente che impone una distanza minima delle discariche dai centri abitati di 6 km – quello fissato dalla Provincia di Brindisi, oltre a non trovare diretta rispondenza in analogo criterio localizzativo regionale, si pone in aperto contrasto con il piano regionale il quale prevede, per quanto d’interesse, non già un criterio localizzativo fisso ancorato al mero dato numerico – kilometrico, ma un criterio elastico consistente nell’individuazione di “una macroarea potenzialmente idonea” e nella “scelta dell’ubicazione finale dell’impianto” legata ad una valutazione da compiersi, al fine di assicurare la distanza minima di sicurezza dai vicini centri abitati, caso per caso in sede di rilascio del richiesto provvedimento autorizzativo”.

Il Giudice ha ritenuto fondate anche “le doglianze prospettate sotto il profilo istruttorio e motivazionale…, non essendo stata la loro introduzione preceduta da approfondimenti istruttori sulle reali caratteristiche del territorio e sulla effettiva conformazione dello stesso”. “Il principio espresso dal TAR di Lecce – ha dichiarato l’Avv. Luigi Quinto – ha una valenza che trascende il caso deciso e troverà applicazione sull’intero territorio regionale, ma altresì su quello nazionale. Dal quadro normativo vigente si evince come alle Regioni spetti, attraverso lo

strumento del piano regionale dei rifiuti, il compito di individuare – nel rispetto dei criteri fissati dallo Stato – le regole per l’individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti, mentre alle province sia attribuita una competenza attuativa del piano regionale, che consiste nella individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione sulla base, e nel rispetto, dei criteri regionali.

La disciplina nazionale risponde alla duplice esigenza, da un lato, di assicurare livelli uniformi di tutela sull’intero territorio regionale, dall’altro, di allocare le scelte relative alla individuazione dei criteri per l’insediamento degli impianti di rifiuti ad un livello di governo diverso e superiore rispetto a quello provinciale sul cui territorio viene collocato un impianto, per sottrarlo alla nota sindrome NIMBY (Not in my back yard).

Diversamente sarebbe impossibile realizzare una rete di impianti di rifiuti idonea a garantire le esigenze delle comunità, con grave rischio sotto il profilo ambientale e sanitario”.