Lecce, definito l’avversario dell’ultima amichevole

LECCE – di seguito il programma delle amichevoli del Lecce nel ritiro pre campionato, compresa l’ultima del 29 luglio:
• Lecce – Politehnica Timișoara
22 luglio ore 17:30 | Kräuterdorfstadion a Söchau
• Lecce – NK Istra
25 luglio ore 16:00 | Kräuterdorfstadion a Söchau
• Lecce – NK Bistrica
29 luglio ore 17:30 | Kräuterdorfstadion a Söchau
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