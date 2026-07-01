Giovedì 2 e sabato 4 luglio Giuliana Salvi presenta Il dolore dell’oca per Armonia OFF e Nel frattempo

CASTRIGNANO DEL CAPO (Lecce) – Un thriller psicologico teso e ipnotico, firmato dall’autrice di Clementina: giovedì 2 e sabato 4 luglio, la scrittrice Giuliana Salvi torna nel Salento per presentare il suo nuovo romanzo Il dolore dell’oca, appena uscito per Einaudi, in due appuntamenti tra Castrignano del Capo e Lecce.

Giovedì 2 luglio alle 20:30, in dialogo con Annalisa Montinaro, l’autrice sarà in Piazza Mercato a Castrignano del Capo per Armonia OFF, percorso diffuso nel Capo di Leuca della dodicesima edizione di Armonia. Narrazioni in Terra d’Otranto, dedicata al tema Mentre tutto brucia. Il festival è ideato e organizzato dalla Libreria Idrusa di Alessano e dall’associazione NarrAzioni, con la collaborazione di Mario Desiati, il sostegno del Consiglio regionale della Puglia – Teca del Mediterraneo e di BPER Banca, e in sinergia con numerosi partner pubblici e privati. Per questa prima serata, non è confermata la presenza di Roberta Recchia, che a seguire avrebbe dovuto presentare Io che ti ho voluto così bene, romanzo pubblicato da Rizzoli e finalista al Premio Bancarella 2026.

Sabato 4 luglio alle 19:30, Giuliana Salvi converserà con Elisabetta Liguori negli spazi esterni della Libreria Liberrima di Lecce per Nel frattempo – Conversazioni sul futuro. Organizzato dall’associazione Diffondiamo idee di valore con il sostegno del Consiglio regionale della Puglia – Teca del Mediterraneo, in collaborazione con Coolclub e altre realtà pubbliche e private, il festival diffuso propone durante l’anno un calendario di presentazioni, talk, spettacoli ed eventi speciali.

IL LIBRO

Nikita si chiama così perché si agitava molto nella pancia della madre la sera in cui proiettavano il film di Luc Besson. Oggi è una giovane poliziotta che vive sul litorale romano, nella villa ereditata dall’amata nonna Viola, insieme alla sua gatta Susanna. Fuma e beve troppo, frequenta quasi nessuno, si trascina tra casa e ufficio, dove passa le giornate tra pratiche e scartoffie. La sua vita procede su binari consueti fino a quando, una mattina, mentre corre in auto per non arrivare tardi al lavoro, nota una ragazza su un cavalcavia, pronta a suicidarsi. La ragazza si chiama Fresia. Nikita tenta di dissuaderla e, per un momento, sembra riuscirci. Poi Fresia le confida di sentire delle voci e tutto cambia. Da quel giorno Nikita resta ossessionata dall’accaduto. Chi era davvero Fresia? Perché ha compiuto quel gesto? Cercava pace, giustizia, una via d’uscita? Nel tentativo di dare un senso a ciò che ha visto, Nikita comincia a indagare a modo suo, entra in contatto con la famiglia della ragazza, incontra la sorella Erica e si avvicina a segreti che sembrano cambiare continuamente forma. Facendo sua la lezione dei grandi maestri del thriller psicologico, Giuliana Salvi costruisce un romanzo teso e avvincente, con una protagonista diversissima dalla Clementina del suo esordio, ma altrettanto forte. Con Il dolore dell’oca, l’autrice attraversa i confini del genere e intreccia intrattenimento, profondità psicologica e indagine sul dolore, trascinando chi legge in un labirinto in cui il Minotauro può nascondersi ovunque. E in cui la preda, questa volta, potrebbe essere proprio Nikita.

L’AUTRICE

Giuliana Salvi (1988) è nata e vive a Roma. Dopo un passato come redattrice televisiva ha deciso di dedicarsi alla scrittura. Per Einaudi ha pubblicato Clementina (2025 e 2026) e Il dolore dell’oca (2026).