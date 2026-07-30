Violenze contro la madre, 16enne trasferita in una comunità educativa

SALENTO – Una sedicenne di Monteroni di Lecce è stata allontanata dalla casa familiare e collocata in una comunità educativa della provincia di Brindisi in esecuzione di una misura cautelare disposta dal Tribunale per i Minorenni di Lecce. Secondo le indagini dei carabinieri, la ragazza si sarebbe resa responsabile di ripetuti episodi di violenza e maltrattamenti nei confronti della madre convivente.

Il provvedimento è stato eseguito nella mattinata di ieri dai militari della stazione dei carabinieri di Monteroni di Lecce, al termine di un’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Lecce.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, nel tempo la giovane avrebbe più volte aggredito la madre durante violenti scatti d’ira, con lanci di oggetti, strattonamenti e percosse. Una situazione di crescente conflittualità domestica che, secondo l’ipotesi accusatoria, ha reso necessario l’intervento dell’autorità giudiziaria.

In esecuzione della misura cautelare, la sedicenne è stata accompagnata in una comunità educativa della provincia di Brindisi, dove seguirà un percorso di sostegno e recupero in una struttura ritenuta idonea ad affrontare le criticità emerse.