Violenze contro la madre, 16enne trasferita in una comunità educativa

SALENTO – Una sedicenne di Monteroni di Lecce è stata allontanata dalla casa familiare e collocata in una comunità educativa della provincia di Brindisi in esecuzione di una misura cautelare disposta dal Tribunale per i Minorenni di Lecce. Secondo le indagini dei carabinieri, la ragazza si sarebbe resa responsabile di ripetuti episodi di violenza e maltrattamenti nei confronti della madre convivente.
Il provvedimento è stato eseguito nella mattinata di ieri dai militari della stazione dei carabinieri di Monteroni di Lecce, al termine di un’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Lecce.
Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, nel tempo la giovane avrebbe più volte aggredito la madre durante violenti scatti d’ira, con lanci di oggetti, strattonamenti e percosse. Una situazione di crescente conflittualità domestica che, secondo l’ipotesi accusatoria, ha reso necessario l’intervento dell’autorità giudiziaria.
In esecuzione della misura cautelare, la sedicenne è stata accompagnata in una comunità educativa della provincia di Brindisi, dove seguirà un percorso di sostegno e recupero in una struttura ritenuta idonea ad affrontare le criticità emerse.
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