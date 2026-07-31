Mercatino del Gusto di Maglie, domani alle 19 l’inaugurazione con la mostra “Il Gusto della Velocità”

La ventisettesima edizione del Mercatino del Gusto, in programma a Maglie dall’1 al 7 agosto 2026, esplora il tema della “collaborazione”, filo conduttore e concetto guida dell’intera manifestazione. In questo contesto si inserisce la mostra “Il gusto della velocità – Un viaggio tra cibo, design e Formula 1”, che si inaugura domani alle 19 presso il Museo civico di Paleontologia e paletnologia di Maglie, realizzata ancora una volta dagli architetti e designer CintyaConcari e Roberto Marcatti di RMA Studio in collaborazione con Umberto Zapelloni, firma del giornalista sportivo, per anni inviato sui circuiti del Mondiale di Formula Uno e autore di numerosi volumi dedicati al mondo Ferrari. L’esposizione, che sarà visitabile tutti i giorni dalle 11 a mezzanotte, è patrocinata dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Lecce.

La mostra “Il gusto della velocità – Un viaggio tra cibo, design e Formula Uno” esplora il rapporto tra cultura del cibo, progetto e immaginario della velocità, interpretandoli come elementi fondativi dell’identità culturale e produttiva italiana. Tradizione alimentare, car design italiano e Formula Uno – massima espressione della ricerca tecnologica, progettuale e formale – si intrecciano così in un racconto inedito che, nel segno della collaborazione, evidenzia affinità, contaminazioni e valori condivisi. Cultura del cibo e cultura del progetto rappresentano da anni i pilastri concettuali del Mercatino del Gusto di Maglie:un percorso che, negli ultimi cinque anni, anche grazie al lavoro dei curatori, ha scelto di valorizzare e approfondire la dimensione culturale del cibo, interpretandolo non soltanto come esperienza sensoriale, ma come espressione di identità, conoscenza e visione progettuale. Il percorso espositivo si sviluppa attraverso fotografie, disegni, memorabilia e oggetti di design e di produzione industriale provenienti da importanti istituzioni culturali e collezioni internazionali. Tra queste figurano le Fondazioni Le Corbusier, Frank Lloyd Wright e Vico Magistretti, gli Archivi Riccardo Dalisi e Sauro Torreggiani, il Museo Nazionale dell’Automobile di Torino, l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola e la Collezione Maserati Umberto Panini – Motor Museum. A questi contributi si affiancano quelli di collezionisti privati e di aziende simbolo dell’eccellenza italiana e internazionale, tra cui Barilla, Brembo, Cassina, Ferrari – Gruppo Lunelli, Pirelli, Red Bull e Sparco.

La mostra sarà corredata dalla pubblicazione di un volume edito da Sfera Edizioni di Bari, inserito nella collana dedicata al dialogo tra architettura, design e cultura del cibo. Il libro raccoglierà i contributi di autorevoli protagonisti dei settori coinvolti, tra cui Paolo Barilla, Maurizio Bertera, Massimo Bottura, Claudio Germak, Charles Leclerc, Luigi Montanini, Walter de Silva, Edgar Vara, Massimo Zanetti e Umberto Zapelloni.A suggellare l’inaugurazione della mostra, la Scuderia Ferrari Club Galatone parteciperà domani all’inaugurazione con una rappresentanza dei propri soci e una selezione di vetture storiche che saranno esposte nello spazio antistante il Museo civico di Maglie messo a disposizione dall’amministrazione comunale (per gli orari di apertura della mostra consultare il sito Internet del Museo