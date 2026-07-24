Movida, a Gallipoli al via il servizio di stewarding a Baia Verde

Prosegue a pieno ritmo l’impegno delle Istituzioni e delle realtà economiche del territorio per garantire una gestione ordinata, sicura e sostenibile della c.d. “movida” lungo tutto l’arco della stagione estiva 2026, con un’attenzione particolare rivolta alle località ad alta densità turistica della provincia salentina.

Un pilastro fondamentale di questo dispositivo è rappresentato dal modello di partenariato pubblico-privato e dalla sicurezza integrata: una sinergia virtuosa che unisce l’azione istituzionale al contributo responsabile degli operatori del settore e delle associazioni di categoria.

In questo solco, dopo l’esperienza già consolidata nel capoluogo leccese, si registra nuovamente l’impegno nella città di Gallipoli. A seguito dell’accordo siglato grazie al ruolo centrale di raccordo e promozione svolto da SILB-FIPE — guidato dal Presidente Maurizio Pasca — e alla convinta adesione dei locali del territorio (Praja, Vega, Parco Gondar, Rio Bo), è stato attivato un servizio dedicato di stewarding per il presidio e il controllo dell’intera area di Baia Verde.

Il servizio è stato affidato all’agenzia D.S.B. Assistance di Firenze. Gli interventi operativi prenderanno il via da domani e si protrarranno fino al 24 agosto 2026, vedendo l’impiego sul campo di 6 addetti ai servizi di controllo regolarmente iscritti negli elenchi prefettizi, qualificati e dotati di specifiche dotazioni di sicurezza e apparati di comunicazione. Gli operatori lavoreranno in stretto raccordo con le forze dell’ordine, segnalando tempestivamente al Commissariato di Pubblica Sicurezza e al Comando Compagnia Carabinieri di Gallipoli qualsiasi situazione di emergenza, criticità o potenziale turbativa dell’ordine e della sicurezza pubblica.

«Il partenariato pubblico-privato si conferma una leva fondamentale per coniugare l’attrattività turistica e il diritto al divertimento con il rispetto delle regole, della tranquillità dei residenti e della tutela dei visitatori», ha evidenziato il Prefetto Natalino Manno, rimarcando l’apprezzamento per la collaborazione dimostrata dai gestori dei locali e da SILB-FIPE nell’adottare misure concrete a supporto dell’operato quotidiano delle Forze di Polizia e delle Polizie Locali.