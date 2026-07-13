Movida, weekend di controlli della polizia locale: scattano sette sanzioni

Lecce – Nel fine settimana appena trascorso, da venerdì 11 a domenica 13 luglio, la Polizia Locale ha svolto un’intensa attività straordinaria di controllo amministrativo e commerciale, con un potenziamento del presidio notturno del territorio, grazie all’impiego complessivamente di sei pattuglie, impegnate fino alle 3.30 del mattino nelle aree maggiormente interessate dalla movida.

L’attività ha interessato un ampio perimetro urbano esteso dal centro storico alle aree del centro moderno, delimitate dalle zone A1 e A2 del PRG vigente, per verificare il rispetto delle disposizioni contenute nel nuovo Regolamento Comunale inerente alla vivibilità, all’igiene e al pubblico decoro, entrato in vigore sabato 11 luglio.

L’azione si è concentrata in particolare sul rispetto degli orari di chiusura e sul divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche nelle fasce orarie previste dall’art. 2 del Regolamento n. 92/2026.

Dalla via delle Anime al cuore del quartiere San Pio, passando per via Sozy Carafa, fino alle arterie più frequentate del centro storico, tra via Libertini, piazza Sant’Oronzo, viale dell’Università e Viale Lo Re, e proseguendo lungo via Liborio Romano e via Imperatore Adriano in zona Mazzini, senza trascurare il quartiere Leuca e la zona della Stazione con via Don Bosco e via Duca degli Abruzzi, le pattuglie della Polizia Locale hanno presidiato le aree maggiormente interessate dalla movida.

Nel corso dei controlli sono state contestate complessivamente sette sanzioni amministrative, per violazioni relative agli orari di chiusura, alla vendita per asporto di bevande alcoliche e all’occupazione di suolo pubblico, a carico di titolari di pubblici esercizi, di negozi di vicinato e di attività artigianali.

In via Liborio Romano è stata elevata una sanzione da 4.000 euro per vendita di bevande alcoliche dopo la mezzanotte ai sensi della Legge 125/2001 con la sospensione dell’attività da uno a tre giorni, il titolare di un alimentari in via Libertini è stato raggiunto da una doppia sanzione per vendita per asporto di bevanda alcolica e per violazione orario chiusura per un totale di 1.166,67 €, con la sospensione dell’attività da uno a tre giorni, in Piazza Sant’Oronzo e in Viale dell’Università due pubblici esercizi sono stati sanzionati con 1.000,00 € ciascuno, dopo le ore 01.00 per violazione dell’orario di chiusura non avendo aderito al progetto di vigilanza privata che consente di protrarre l’apertura fono alle ore 03:00.

Infine in Viale Oronzo Quarta ad un esercizio di vicinato è stata comminata una sanzione amministrativa di 166,67 euro per vendita per asporto di bevande alcoliche dopo le ore 22:00 e in via delle Anime ad un pubblico esercizio una sanzione da 173,00 euro ai sensi del Codice della Strada per la mancanza di autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico, comminando

Parallelamente, sono stati effettuati controlli presso i posteggi degli autonegozi itineranti, con attività di sensibilizzazione e informazione sul rispetto degli orari di chiusura. In tali casi è stato verificato il pieno rispetto delle disposizioni regolamentari.

«L’entrata in vigore del nuovo Regolamento segna un passaggio importante per la vivibilità della città. – ha dichiarato l’Assessore Giancarlo Capoccia. Il potenziamento dei controlli notturni è stato necessario per accompagnare questa fase iniziale e garantire un equilibrio tra socialità, sicurezza e rispetto delle regole. Ringrazio la Polizia Locale per il lavoro svolto e gli operatori che stanno collaborando attivamente: continueremo su questa linea, con un presidio costante nelle aree più sensibili, per tutelare residenti, esercenti e avventori.»

«L’attività svolta nel weekend ha avuto un carattere sia repressivo sia preventivo. – ha fatto sapere il Comandante Donato Zacheo. Abbiamo verificato puntualmente il rispetto delle nuove disposizioni con un presidio capillare delle aree più sensibili, garantendo interventi tempestivi e un monitoraggio continuo. Proseguiremo con controlli mirati e con attività di informazione agli operatori, anche sugli altri aspetti previsti dal Regolamento che riguardano il decoro e la pulizia, affinché la fase di applicazione si consolidi rapidamente e in modo uniforme su tutto il territorio.»