Via XXV Luglio, scontro sulla pedonalizzazione. Greco a Salvemini: “La città deve guardare al futuro senza dimenticare i suoi cittadini”

LECCE – Il dibattito sul futuro di via XXV Luglio continua ad animare il confronto politico cittadino. L’ex sindaco Carlo Salvemini, in un post su Facebook, ieri, ha rivendicato la scelta di pedonalizzare uno degli assi più rappresentativi del centro di Lecce come parte di un più ampio progetto di riqualificazione urbana. L’avvocata e Cavaliera Sonia Greco, direttore artistico del Multisala Massimo e del Politeama, ha contestato duramente l’impostazione dell’intervento, ritenendolo distante dalle esigenze quotidiane di cittadini, lavoratori e attività economiche.

Salvemini è tornato a difendere quella che è stata una delle principali direttrici della sua azione amministrativa, sostenendo che la trasformazione di via XXV Luglio “non nasce per togliere qualcosa ai cittadini ma per restituire qualità urbana, vivibilità e attrattività al cuore della città”. L’ex primo cittadino ha ricordato come il progetto fosse inserito in una strategia complessiva che comprendeva il recupero di Piazza Libertini, la riqualificazione degli ingressi del Teatro Apollo, la sistemazione di Piazzetta De Santis, il ridisegno di Viale Lo Re e la valorizzazione delle aree attorno al Castello Carlo V. Secondo Salvemini, le città moderne devono essere progettate pensando alle persone e non alle automobili, seguendo l’esempio delle principali realtà europee che hanno ampliato le aree pedonali, ridotto il traffico nei centri storici e migliorato l’accessibilità ai luoghi della cultura attraverso una diversa organizzazione della mobilità. Per l’ex sindaco, il compito della politica è immaginare la città dei prossimi vent’anni e non limitarsi ad amministrare le abitudini del passato.

A queste considerazioni replica integralmente Sonia Greco: “Il sindaco uscente tenta di difendere il progetto da lui voluto e contestato da migliaia di cittadini ed attività che ne pagano le conseguenze quotidianamente. Il risultato delle ultime elezioni è la risposta democratica dei cittadini che non hanno bisogno di utopie, ma di amministrazioni che tengano conto delle loro necessità. Si fanno proclami di accessibilità, fruibilità dei luoghi culturali, ma di fatto queste vengono solo rese più difficili o addirittura impossibili per i più deboli. Il Teatro Politeama Greco ha dovuto ricorrere con successo al TAR perché il progetto non consentiva il passaggio dei mezzi antincendio e per gli allestimenti, necessari per i teatri esistenti. Tale “errore” ha avuto anche delle conseguenze economiche sui cittadini per i maggiori costi dei lavori che avrebbero potuto essere già previsti.

Non si chiede di “parcheggiare” le auto davanti al teatro, ma di consentirne il transito, come accade in tutto il mondo, per permettere alle persone con difficoltà motoria di raggiungerlo e sorprende il fatto che Carlo Salvemini non sia sensibile ad un tema tanto importante. Così non si fa un passo in avanti, ma si torna indietro dal punto di vista sociale e culturale. In tanti ci scrivono, ci telefonano, mi fermano per strada per condividere le criticità del progetto. I parcheggi a pagamento ed in strada sono evidentemente insufficienti e inadeguati, così come la viabilità prevista, che causa smog ed ingorghi, invece di ridurre il traffico. L’ultimo incidente ad una turista in via Cavallotti è un ulteriore drammatico segnale che bisogna cambiare le cose. La città non è solo di chi ha il privilegio di muoversi da casa al lavoro con una passeggiata di qualche centinaio di metri, ma di migliaia di persone che si alzano all’alba per venire a lavorare in centro nei negozi e negli uffici, degli utenti che usufruiscono di questi servizi e di coloro che ci vivono con il traffico e posti auto che non ci sono più, se non a costi insostenibili. Se il progetto fosse stato consono alle esigenze dei cittadini e delle attività esistenti di certo non si sarebbe scatenato il malcontento in atto. La nuova amministrazione è chiamata a trovare migliori soluzioni per venire incontro ai problemi evidenziati, perché una città deve guardare al futuro senza dimenticare i suoi cittadini”.

Lo scontro, dunque, resta aperto e fotografa due visioni opposte della città: da un lato quella che punta sulla progressiva pedonalizzazione e sulla riduzione del traffico privato nel centro storico, dall’altro quella che chiede una revisione del progetto alla luce delle criticità emerse in questi mesi, dai parcheggi cancellati ai problemi di accessibilità, fino agli effetti sulla viabilità delle strade circostanti. Un confronto destinato a proseguire mentre i lavori nell’area di via XXV Luglio continuano e la nuova amministrazione è chiamata a decidere se confermare l’impianto originario dell’intervento o introdurre correttivi per rispondere alle richieste di residenti, commercianti e operatori culturali. Per ora l’unica certezza ce la dà l’assessore alla Mobilità Giancarlo Capoccia, che non ha mai mutato linea: “Ribadisco che noi non puntiamo alla pedonalizzazione della via XXV Luglio, quando saranno ultimati i lavori, ma a una zona a traffico limitato, che possa consentire a residenti e altri aventi diritto di attraversarla”.