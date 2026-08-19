Aggredito e ucciso da due cani Rottweiler, drammatica fine per un anziano in campagna

Nardò (Lecce) – Sarebbe stato aggredito e ucciso da due cani Rottweiler, mentre raccoglieva i frutti della sua campagna.

La drammatica vicenda si è verificata oggi in località Pittuini, a Nardò. A perdere purtroppo la vita Giuseppe Pampo, 72enne originario di Leverano.

Non vedendo l’anziano rientrare a casa, i familiari sono andati a cercarlo in campagna, dove, uscendo all’alba, aveva lasciato detto che sarebbe andato. E una volta arrivati lì, si sono trovati davanti a una scena terribile: il corpo dell’anziano, ormai privo di vita, era ancora in balia dei due grossi cani.

Lanciato subito l’allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della Stazione di Nardò. Ma per l’uomo, purtroppo – come detto – non c’era più nulla da fare. Toccherà ai militari dell’Arma, invece, accertare le ragioni e le eventuali responsabilità del fatto che i due animali fossero liberi.

La salma è stata trasferita alla camera mortuaria dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Bisognerà stabilire con certezza se l’uomo sia deceduto perché colto da malore e poi attaccato dai cani oppure se a provocare la morte dell’anziano siano stati proprio i morsi degli animali.