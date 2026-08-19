Il Caicco, tesoro paesaggistico sul mare di Santa Cesarea, continua a crescere del 30%. Meta esclusiva e unica nel Salento

SANTA CESAREA TERME – Una terrazza sospesa sull’Adriatico, tra la roccia chiara della costa, l’acqua cristallina e le architetture inconfondibili di Santa Cesarea. Il Caicco delle Terme è ancora una volta protagonista dell’estate salentina e il lavoro della nuova gestione comincia a tradursi in numeri concreti: quest’anno gli utenti sono cresciuti del 30 per cento, confermando l’aumento di interesse per uno degli stabilimenti balneari più suggestivi ed eleganti del territorio. La sua forza è anzitutto nella posizione, ma anche il rafforzamento dei servizi e della gastronomia tipica da degustare in riva al mare.

Dal Caicco lo sguardo corre libero sul mare aperto, mentre alle spalle e lungo la costa si susseguono ville, palazzi e costruzioni storiche che rendono Santa Cesarea immediatamente riconoscibile. È una cartolina naturale, quasi sospesa nel tempo: il blu profondo dell’Adriatico, le insenature scavate nella pietra, il bianco delle architetture e, poco più in alto, le forme orientaleggianti di Villa Sticchi, con la sua cupola che domina il promontorio. Un paesaggio che diventa parte stessa dell’esperienza balneare.

Qui molti turisti scelgono di trascorrere l’intera giornata tra lettini con materassino, servizi, buona cucina e il suono continuo del mare che accompagna le ore di relax. Al centro dello stabilimento c’è anche una piccola piscina naturale dalle tonalità verde smeraldo, incastonata nella roccia e collegata attraverso due suggestivi passaggi al mare blu e profondo. Sotto la costa si aprono grotte naturali e cavità, comprese quelle interessate dalle acque sulfuree che hanno costruito nel tempo l’identità stessa di Santa Cesarea Terme. È proprio questo incontro tra benessere, natura e paesaggio a rendere il Caicco una struttura difficilmente paragonabile ad altri lidi del Salento.

“Chi non passa da qui almeno una volta si perde uno dei tesori più belli ed eleganti del Salento – spiega il presidente delle Terme di Santa Cesarea, Piero Anselmi – Il Caicco offre tutti i servizi e un panorama mozzafiato per chi vuole una vacanza fatta di relax, cibo tipico e mare meraviglioso. Le Terme offrono tutto. In questi anni stiamo facendo crescere l’esclusività del Caicco e finalmente stiamo cominciando a raccogliere i frutti. Il turista che viene al Caicco, ci torna. Qui sappiamo accogliere il turista, non lo spenniamo: diamo il massimo del servizio e grazie a una location mozzafiato l’esperienza è unica”. Una filosofia che punta dunque su qualità e accoglienza, senza rinunciare all’identità del luogo. Il progetto dei vertici delle Terme di Santa Cesarea vuole trasformare una giornata al mare in qualcosa di più ampio: turismo esperienziale fatto di sapori locali, profumi mediterranei, percorsi tra le rocce, benessere e panorami che restano impressi nella memoria. I primi risultati, con l’incremento del 30 per cento degli utenti, indicano che la strada intrapresa sta producendo effetti. Il Caicco, prezioso gioiello affacciato sull’Adriatico, torna così a proporsi come una delle mete imprescindibili del turismo balneare salentino, capace di coniugare l’eleganza di uno stabilimento esclusivo con la poesia irripetibile del mare di Santa Cesarea.