Ancora fiamme nella notte: distrutta una Renault Clio, danneggiata un’altra auto

SURBO (Lecce) – Un incendio ha tenuto impegnati i soccorritori nelle prime ore di questa mattina a Surbo, dove il bilancio è di un’auto gravemente danneggiata e di un secondo veicolo colpito dal calore delle fiamme.

L’allarme è scattato intorno alle 4:43, quando una squadra dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Lecce è dovuta intervenire d’urgenza in via Berlinguer per domare il rogo che stava già avvolgendo una Renault Clio. Il tempestivo intervento dei pompieri ha permesso di spegnere l’incendio, mettendo in sicurezza l’intera area ed evitando così che il fuoco si propagasse ad ulteriori mezzi.

La Clio è uscita fortemente danneggiata dal rogo che, per via dell’intenso irraggiamento termico, ha finito per colpire e rovinare anche una Fiat Panda parcheggiata a breve distanza. Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di Surbo per i rilievi di competenza e per avviare le indagini. Al momento, le cause che hanno dato origine alle fiamme restano ancora in corso di accertamento.