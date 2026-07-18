Roggero ‘subisco una ingiustizia, mi aspetto la grazia’

“Penso di subire un’ingiustizia, ma ho ancora speranza. Io me l’aspetterei la grazia. Questa mattina mia moglie ha depositato la richiesta, ha chiesto anche una sospensione temporanea della pena. Passo il testimone agli italiani che effettivamente porteranno avanti la mia battaglia, andremo davanti alla Corte Europea dei diritti dell’uomo e dopodiché vedremo”. Lo ha detto ieri Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per avere sparato e ucciso due rapinatori prima di entrare nel carcere di Bollate, nel Milanese, dove si è costituito.

“Ho reagito perché in quel momento ho avuto paura”. Alla domanda se fosse pentito del suo gesto, Roggero ha risposto: “Certamente, diciamo che effettivamente e col senno di poi. Però bisogna trovarsi in quel momento”. E, alla domanda se rifarebbe la stessa cosa, ha aggiunto “non si può fare questa domanda, perché quando uno ha una pistola puntata in faccia ti spara per primo”.