Lavori Aqp per migliorare il servizio. Possibili disagi nell’abitato del Comune di Nardò

NARDO’ (Lecce) – Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di Nardò (LE). I lavori riguardano l’inserimento di nuove opere acquedottistiche.
Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 09.07.2026 nell’abitato di Nardò (LE) presso presso S.P. 359, S.P. 174 Salentina di Manduria, Via San Pietroburgo, Via Martiri Neretini, Via Albert Bruce Sabin, Via G. Savonarola, Via L. Sanfelice, Via La Fenice Neretina, Via Giulio Cesare Vanini, Via Campanella, Contrada Fumo Nero e Vie Limitrofe.
La sospensione avrà la durata di 8 ore, a partire dalle ore 08.00 con ripristino alle ore 16.00.
Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.
Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.
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