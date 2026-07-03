Lavori Aqp per migliorare il servizio Possibili disagi nell’abitato del Comune di Matino

MATINO (Lecce) – Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di Matino (LE). I lavori riguardano il collegamento di nuove opere acquedottistiche.
Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 07 Luglio 2026 nella zona a valle della ferrovia del Comune di Matino (LE) e più precisamente nelle seguenti vie: Via del Mare, I° traversa di Via del Mare, II° traversa di Via del Mare, III° traversa di Via del Mare, IV° traversa di Via del Mare, Contrada Sprono, Via Gaetano Scirea, Strada vicinale Via Vecchia Gallipoli, Via Caduti di Via Fani, Via Armellini, Via Cesare Balbo, Via Bertani, Via Bovio, Via Carlo Cattaneo, Via Casati, Via Castromediano, Via Ciro Pezzella, Via Enzo Berzot, Via Fausto Coppi, Via Enzo Ferrari, Via Ferruccio Valcareggi, Via Francesco Crispi, Via Giovanni Giolitti, Via Madonna di Sanarica, Via Lucio Manara, Via Manin, Via Olimpia, Via G. Pepe, Via Pietro Mennea, Via Dei Prati Verdi, Via Quintino Sella, Via Rimembranze, Via Aurelio Saffi, Via Salvo D’acquisto, Via Settembrini, Via Taviano, Via Toselli, Via Vincenzo Gioberti, Via Gino Bartali, Via Michele Lorusso, Via Ugo Bassi, Strada vicinale Ponte.
La sospensione avrà la durata di 8 ore, a partire dalle ore 08:30 con ripristino alle ore 16:30.
Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.
Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.
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