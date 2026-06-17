A Patù la Giornata mondiale del rifugiato 2026, con ospiti, degustazioni e musica dal mondo

PATU’ (Lecce) – Tutto pronto per le celebrazioni della “Giornata mondiale del rifugiato 2026”, che quest’anno si terrà a Patù il 19 giugno. Organizzata da Arci Lecce Solidarietà, le iniziative saranno concentrate tra Piazza Liborio Romano e Piazza Indipendenza a partire dalle ore 20.00. Indetta dalle Nazioni Unite, la giornata viene celebrata per commemorare l’approvazione nel 1951 della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati (Convention Relating to the Status of Refugees) da parte dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Venne celebrata per la prima volta il 20 giugno 2001, nel cinquantesimo anniversario della suddetta Convenzione. Un’occasione che offre l’opportunità di riconoscere lo straordinario coraggio e il contributo dei rifugiati, quelli di oggi come quelli dei passati. Presenterà la serata Luana Prontera e dopo i saluti del sindaco Gabriele Abaterusso, di Anna Caputo, Zefferino Letizia e Stefano Minerva, è prevista, tra le varie iniziative, una serata di “Slam poetry”, con poeti locali e con la lettura di poesie dei Paesi di provenienza degli ospiti dei progetti SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione), con l’accompagnamento musicale di Ahmed Omran e Simone Manfreda. Un momento è stato pensato per celebrare anche l’arte dell’accoglienza in Oriente, con il rituale del caffè e del tè offerti all’ospite con Saifeddine Maaroufi. Ci sarà l’esposizione di manufatti artigianali realizzati nei progetti SAI gestiti da Arci Lecce Solidarietà, degustazione di cucina dal mondo e la musica di Paolo Bisceglia.