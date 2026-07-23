XVI Edizione “Calcio Saponato” a Porto Cesareo in memoria di Antonio Basile

Il grande classico dell’estate a Porto Cesareo sta per tornare. La manifestazione “Calcio Saponato” 2026 dal 28 luglio al 5 agosto in Piazza “Nazario Sauro” dalle 21:00, giunge al suo 16° anno di vita. Questa però avrà un valore speciale, essendo un’Edizione dedicata alla memoria e al ricordo di Antonio Basile, figlio del Consigliere Regionale Dino Basile, tragicamente scomparso in un incidente stradale lo scorso 12 aprile. Previsti prima del calcio inizio vari momenti speciali a lui dedicati dagli amici di sempre, con il benestare di tutta la macchina organizzativa.

Tornando alla parte agonistica, negli anni precedenti ogni dettaglio ha fatto la differenza nella riuscita dell’evento, a partire dall’impegno degli organizzatori Mino Zollino ed Alex Gentile, passando per la focosa partecipazione del pubblico, con la piccola tribuna sempre ricolma di bambini, famiglie e giovani.

A fare da piacevole contorno la musica del momento intervallata da sprazzi di cronaca dei match, interviste, goliardia ed intrattenimento del duo Alessio e Loris Peluso. La versione che andrà in scena sarà World Cup Saponato 2026, a richiamare la Coppa del Mondo, recentemente portata a casa dalla Spagna sull’Argentina. Le compagini che si daranno battaglia sul terreno cosparso di acqua e sapone per agguantare l’agognato titolo saranno 12.

Il torneo si svolgerà attraverso due raggruppamenti: le prime 4 accederanno alla fase ad eliminazione diretta del 4 agosto, per i quarti di finale. Semifinali e finalissima in programma mercoledì 5 agosto.

Lo spettacolo sarà preceduto alle 19:00 dal torneo dei “Piccoli Amici”, con i giovanissimi a scendere in campo. Durante il resto della giornata il campo sarà prenotabile per potersi cimentare al suo interno in appassionanti sfide con i propri amici, con scivolate, schizzi d’acqua e divertimento sempre sulla cresta dell’onda. La manifestazione gode del Patrocinio del Comune di Porto Cesareo.