Scontro frontale sulla Statale 101: tre feriti tra Galatone e Nardò

GALATONE (Lecce) – Un grave impatto stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi lungo la Statale 101 in direzione Gallipoli, nel tratto compreso tra gli svincoli di Galatone e Nardò. Due autovetture, una Fiat Punto e una Jeep, sono nate in collisione frontalmente lungo la carreggiata, provocando notevoli rallentamenti al traffico per consentire le operazioni di soccorso e la bonifica dell’area.

Secondo una prima ricostruzione, tuttora al vaglio delle forze dell’ordine, la Punto avrebbe imboccato contromano il tratto diretto verso il litorale gallipolino, procedendo in senso opposto verso il capoluogo. La presenza del veicolo nella corsia errata ha reso inevitabile lo scontro con la Jeep che sopraggiungeva regolarmente.

A seguito della collisione, la Punto ha riportato il distacco di una ruota e di parte del gruppo sospensioni, mentre la Jeep ha subito la distruzione della fiancata anteriore sinistra. L’attivazione dei dispositivi airbag su entrambi i mezzi e la presenza di detriti sulla carreggiata hanno richiesto il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri e di tre vetture del 118.

Tre le persone coinvolte e trasferite presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce: un anziano alla guida della Punto, oltre a una donna e al figlio minore presenti a bordo della Jeep. Nessuno dei soggetti trasportati versa in pericolo di vita. L’episodio ha causato temporanee ripercussioni sulla viabilità, con il blocco della Statale 101 in direzione sud e la formazione di prolungati incolonnamenti.