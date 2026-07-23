Dà fuoco a un terreno con rifiuti e macchia mediterranea: arrestato un 57enne

SAN CESARIO DI LECCE (Lecce) – È stato sorpreso mentre appiccava il fuoco all’interno di un terreno ricoperto da macchia mediterranea e con rifiuti sparsi. Per questo un 57enne di San Cesario di Lecce è stato arrestato in flagranza dai carabinieri della stazione locale, in collaborazione con la Polizia Locale, con l’accusa di incendio e combustione illecita di rifiuti.

L’episodio è avvenuto nella serata di ieri in via Casello Ferroviario, a San Cesario di Lecce. Secondo quanto ricostruito dai militari, le fiamme si sono propagate rapidamente, interessando un’area di circa 2,5 ettari.

L’immediato intervento dei militari ha consentito di bloccare il presunto responsabile e di allertare i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce, che hanno domato il rogo evitando che si estendesse ulteriormente. Non si registrano feriti.

Su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura di Lecce, che coordina le indagini, il 57enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

L’episodio si inserisce in un periodo particolarmente critico per il territorio salentino, dove caldo, siccità e vento stanno alimentando numerosi incendi, mettendo a dura prova il patrimonio boschivo e rurale.