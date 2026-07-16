Sventò un furto e bloccò il ladro, una targa al Carabiniere coraggioso

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NARDO‘ (Lecce) – L’amministrazione comunale questa mattina ha consegnato una targa al brigadiere capo dei Carabinieri Salvatore Giustolisi che il 19 febbraio scorso ha sventato un furto ai danni di un supermercato e consentito l’arresto di un malvivente. Il militare, libero dal servizio e in compagnia della moglie, intervenne dopo aver notato due individui armeggiare nei pressi degli scaffali. A bordo della propria autovettura inseguì i due riuscendo a bloccarne uno, poi arrestato dai colleghi prontamente allertati dal brigadiere. Un’azione coraggiosa e lucida da parte di Salvatore Giustolisi, per la quale l’amministrazione ha voluto conferirgli un meritato riconoscimento.

Così il testo sulla targa consegnata dal sindaco Pippi Mellone: “Al Brigadiere Capo dei Carabinieri Salvatore Giustolisi, con riconoscenza dell’operato del 19 febbraio 2026 a favore della comunità neretina reso con competenza, umanità e abnegazione”. Alla cerimonia è intervenuto anche il comandante della Compagnia di Gallipoli Alessandro Monti.

“La comunità neretina – ha detto il sindaco Pippi Mellone – è grata all’Arma dei Carabinieri e al brigadiere capo Salvatore Giustolisi per il coraggioso intervento di cui si è reso artefice. Un carabiniere è sempre in servizio, recita un solido dogma dell’Arma, e questo episodio ce lo ha dimostrato, visto che il brigadiere quel giorno era libero e faceva la spesa in compagnia della moglie, ma non ha esitato a intervenire, mettendo a rischio la propria incolumità. Gli saremo riconoscenti per sempre”.