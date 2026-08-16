Doppio appuntamento con musica e teatro d’autore a Spongano

SPONGANO (Lecce) – Nuovo appuntamento con Ultimi Fuochi Festival, che il 17 agosto propone un altro tramonto segreto nel segno della ricerca musicale e del teatro contemporaneo.
Ad aprire l’incontro sarà il dialogo sonoro tra la cantautrice Cristiana Verardo e Davide Codazzo, contrabbassista e bassista elettrico attivo tra classica, jazz e pop, protagonista di numerose collaborazioni e tournée internazionali. Un incontro inedito che mette in relazione scrittura d’autore e versatilità strumentale.
A seguire lo spettacolo “Non è uno sport acquatico” di Daniele Parisi, autore e attore tra i più originali della scena contemporanea. Un monologo a più voci, sospeso tra commedia e grottesco, che prende avvio da un avvenimento imprevisto: in un tardo pomeriggio d’estate, su un cornicione, un uomo sembra sul punto di gettarsi nel vuoto.
Attorno a questo evento si raccolgono il portiere e i condomini rimasti in città che, nel tentativo di dare senso all’accaduto, scomodano i massimi sistemi. Con filosofia da accatto e psicologia da bancone frigo, si fa a gara a chi la spara più grossa sfiorando il ridicolo, perlopiù. Lo spettacolo è un monologo a più voci, un ritratto dell’umanità contemporanea.
Daniele Parisi, romano, classe 1982, è autore e attore per teatro, cinema e televisione. Diplomato all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica, ha ricevuto il Nuovo Imaie Talent Award alla Mostra del Cinema di Venezia e il premio come Miglior Attore al Monte Carlo Film Festival de la Comédie.
L’evento si svolge in un luogo segreto a Spongano che sarà svelato a ridosso dell’appuntamento a chi avrà effettuato la prenotazione al numero 388 1271999.
Iniziativa realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia (intervento finanziato con risorse del fondo di rotazione POC 2021-2027). Partner: Comune di Spongano, Unione dei Comuni Terre a Levante.
17 agosto – ore 19
LUOGO SEGRETO – Spongano
MUSICA
Cristiana Verardo incontra Davide Codazzo
TEATRO
Daniele Parisi
Non è uno sport acquatico
Prenotazione obbligatoria
tel. 388 1271999
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