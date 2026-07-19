I Giallorossi vincono 1 – 0 nella prima uscita stagionale contro l’FC Haladás

Dopo la seduta mattutina a Fürstenfeld, che ha visto i giallorossi al lavoro in un’attivazione tecnica ed esercitazioni sulle palle inattive, la squadra si è trasferita nel pomeriggio a Szombathely (Ungheria), dove è terminata 0-1 l’amichevole con l’FC Haladás.

Questo il tabellino dell’amichevole:

Haladás: Senkó © (88′ Bosits), Frák, Tamás (45′ Tasnadi), Gregor (45′ Tarjan), Simon, Szakály (88′ Sagi), Krán, Bukovics (45′ Mihaly), Moharos (56′ Kovari), Batai (45′ Szegedi), Juhász (45′ Orban). Allenatore: Ádám Simon

Lecce: Falcone © (45′ Fruchtl), Gaspar (45′ Tiago Gabriel), N’Dri, Veiga, Jean (45′ Siebert), Burnete, Gallo (45′ Ndaba), Coulibaly (45′ Fofana), Onyemachi, (45′ Laerke), Pierotti (45′ Maleh), Ngom (45′ Gorter). Allenatore: Eusebio Di Francesco

Marcatori: 53′ Laerke

Recupero: 0 pt, 1st

Arbitro: Marcell Derdak

Assistenti: Peter Orszag – Tamas Kulman

Non prenderanno parte alla gara: Štulić, Berisha, Pérez, Gandelman, Banda, Esteban e Kaba.