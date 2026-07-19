Rissa in discoteca a Gallipoli, 17enne finisce in ospedale in codice rosso

GALLIPOLI (Lecce) – Una notte di violenza a Gallipoli si è conclusa con un ragazzo di 17 anni ricoverato in codice rosso al Trauma Center dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.

La rissa è scoppiata intorno alle 3.30 all’interno di una discoteca cittadina, dove, secondo una prima ricostruzione, sarebbero rimasti coinvolti quattro giovani di origine napoletana. Dopo un primo intervento per riportare la calma, il confronto sarebbe ripreso circa mezz’ora più tardi all’esterno del locale, degenerando in un violento pestaggio.

Ad avere la peggio è stato il 17enne, originario del Potentino, colpito con violenza all’addome, alla nuca e alla testa. Soccorso dal personale del 118, intervenuto con un’ambulanza e con l’automedica di Casarano, è stato trasferito in codice rosso al Trauma Center del “Vito Fazzi”. Gli accertamenti sanitari hanno fortunatamente escluso lesioni agli organi interni.

Sulla vicenda indagano gli agenti del commissariato di polizia di Gallipoli, al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e individuare le responsabilità dei partecipanti alla rissa.