Edozie dice sì al Lecce, ma non basta. Trinchera non molla

CALCIOMERCATO- Samuel Edozie avrebbe aperto al trasferimento in giallorosso, ma il Southampton ha giudicato non adeguata l’offerta presentata dal Lecce. Il giocatore, ala sinistra, classe 2003; è cresciuto nel settore giovanile del Manchester City, e al momento resta un obiettivo del Lecce.
Il suo club, il Southampton però lo trattiene perché ritiene inadeguata l’offerta del direttore Trinchera. La squadra gioca in Championship, la serie B inglese.
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