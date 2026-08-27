Edozie dice sì al Lecce, ma non basta. Trinchera non molla

CALCIOMERCATO- Samuel Edozie avrebbe aperto al trasferimento in giallorosso, ma il Southampton ha giudicato non adeguata l’offerta presentata dal Lecce. Il giocatore, ala sinistra, classe 2003; è cresciuto nel settore giovanile del Manchester City, e al momento resta un obiettivo del Lecce.

Il suo club, il Southampton però lo trattiene perché ritiene inadeguata l’offerta del direttore Trinchera. La squadra gioca in Championship, la serie B inglese.