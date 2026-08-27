Esce di strada sulla SS 274: automobilista rianimato e ricoverato in codice rosso

SALENTO – Un violento impatto si è verificato lungo la Strada Statale 274, poco prima dello svincolo tra Felline, Melissano e Alliste, dove un’Opel Corsa, con alla guida un uomo del posto, ha sbattuto violentemente contro il guardrail laterale, fortunatamente senza coinvolgere altri veicoli.

Sul posto sono tempestivamente giunti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure all’automobilista, provvedendo all’intubazione e alla stabilizzazione sul posto prima del trasporto d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni risultano critiche e la prognosi rimane riservata.

I rilievi e la gestione della viabilità hanno richiesto un imponente dispiegamento di forze dell’ordine: sul luogo del sinistro sono intervenuti i Carabinieri della Aliquota Radiomobile della Compagnia di Casarano per l’esecuzione dei rilievi, affiancati dai militari della Stazione di Racale e dagli agenti del Commissariato di Polizia di Taurisano per regolare l’arteria stradale, particolarmente trafficata in questo periodo estivo.

Le cause del ribaltamento e della perdita di controllo del mezzo sono attualmente al vaglio degli inquirenti. Allo stato attuale non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella di un malore improvviso che potrebbe aver colto il conducente durante la guida.