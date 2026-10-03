Al Cineporto torna “Storia del cinema – starter pack”: dieci appuntamenti con i grandi classici

LECCE – Dieci film che hanno fatto la storia del cinema, da “L’angelo azzurro” di Josef von Sternberg a “Sussurri e grida” di Ingmar Bergman, in programma ogni martedì al Cineporto di Lecce (via Vecchia Frigole 36). Dal 6 ottobre al 15 dicembre torna “Storia del cinema – Starter Pack 2026”, la rassegna giunta ormai alla sua undicesima edizione, promossa dal Dipartimento di Beni Culturali dell’Università del Salento con il corso di laurea DAMS, il corso di laurea magistrale in Scienze dello Spettacolo e della Produzione Audiovisiva e il Cineclub Universitario, in collaborazione con Apulia Film Commission. L’ingresso è libero e gratuito, aperto alla cittadinanza oltre che a studentesse e studenti.

Il percorso attraversa quarant’anni di cinema europeo e americano. Si parte dal primo sonoro tedesco con Marlene Dietrich, si passa per il realismo poetico francese di Jean Renoir e per la Hollywood classica di George Cukor e Charles Vidor, fino alla stagione delle nuove onde e degli autori, con Alain Resnais, Pier Paolo Pasolini, Alfred Hitchcock e Ingmar Bergman.

Due appuntamenti escono dal formato della sola proiezione. Martedì 10 novembre la rassegna si sposterà al Cinema Multisala Massimo, nell’ambito del Festival del Cinema Europeo, con “Mamma Roma” di Pasolini. Martedì 24 novembre andrà in scena “12 quadri + 1 epilogo. Omaggio a Marcello Mastroianni”, spettacolo di Roberto De Gaetano con Alessandra Azzali e lo stesso De Gaetano, seguito dalla proiezione di “Matrimonio all’italiana” di Vittorio De Sica. La proiezione di “Hiroshima mon amour” del 17 novembre sarà introdotta da Gabriele Prosperi dell’Università del Salento.

«La rassegna “Starter Pack” è nata per offrire a chi si avvicina allo studio del cinema, ma anche a ogni spettatore curioso, un primo bagaglio di visioni essenziali – dichiara Luca Bandirali, docente di Cinema Fotografia Radio Televisione e Media Digitali -. Vedere questi film sul grande schermo, insieme, significa restituire loro la dimensione per cui sono stati pensati e riscoprire quanto il linguaggio dei classici continui a parlare al presente».

Le proiezioni si terranno al Cineporto di Lecce.