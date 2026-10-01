A Santa Maria al Bagno torna il 4° Raduno Auto e Moto d’Epoca: storia, passione e solidarietà

1 of 4

NARDÒ (Lecce) – Dopo le prime tre edizioni, torna domenica 4 ottobre 2026 il 4° Raduno Auto e Moto d’Epoca, organizzato dalla Scuderia Alfisti Giallo Verdi A.P.S. e in programma a Santa Maria al Bagno, presso il Piazzale dell’Accoglienza (oasi 4 colonne).

Una giornata dedicata agli appassionati di automobili e motociclette storiche, ma anche alla valorizzazione del territorio e alla solidarietà. La manifestazione gode del patrocinio del Comune di Nardò e si svolge con la collaborazione del Presidente del Consiglio comunale Antonio Tondo.

L’evento vedrà la partecipazione di vetture e motocicli d’epoca, collezionisti, equipaggi e appassionati, in un’atmosfera pensata per mettere insieme la cultura dei veicoli storici, la condivisione e la scoperta del territorio.

Tra i momenti più attesi della mattinata ci sarà, alle ore 10.00, il carosello delle Alfa Romeo d’epoca, che attraverserà le strade di Santa Maria al Bagno con alcune delle vetture storiche protagoniste della manifestazione.

Il programma prenderà il via alle ore 8.00 con l’accoglienza dei partecipanti, le iscrizioni e la colazione offerta. Alle ore 10.00 è previsto il carosello delle Alfa Romeo d’epoca, mentre alle 11.30 si terrà la benedizione dei veicoli storici. La mattinata si concluderà alle 12.00 con i saluti e i ringraziamenti.

La passione per i motori diventa solidarietà

Il raduno nasce anche con una precisa finalità benefica. La Scuderia Alfisti Giallo Verdi A.P.S., associazione con sede a Nardò, porta avanti attraverso le proprie attività iniziative di carattere sociale e solidale, trasformando la passione per i veicoli storici in occasioni concrete di sostegno e beneficenza.

Anche per questa edizione è previsto un contributo di 5 euro, destinato a scopi benefici, con possibilità di ulteriori erogazioni liberali.

«Il nostro raduno nasce dalla passione per le auto e le moto che hanno fatto la storia, ma soprattutto dalla volontà di trasformare questa passione in qualcosa di utile per gli altri – sottolinea Stefano Durante, presidente della Scuderia Alfisti Giallo Verdi A.P.S. –. Dopo tre edizioni che ci hanno regalato grandi soddisfazioni, siamo pronti a vivere una quarta giornata all’insegna della partecipazione, dell’amicizia e della solidarietà. Ringraziamo il Comune di Nardò e il Presidente del Consiglio comunale Antonio Tondo per la collaborazione e l’attenzione dimostrata verso la nostra iniziativa».

Il raduno rappresenta inoltre un’occasione per valorizzare Santa Maria al Bagno e il territorio di Nardò, trasformando per una giornata il Piazzale dell’Accoglienza in un vero e proprio punto d’incontro per appassionati e curiosi, con automobili e motociclette capaci di raccontare epoche, stili e tecnologie differenti.

L’appuntamento è dunque per domenica 4 ottobre 2026 a Santa Maria al Bagno, per una giornata dedicata ai veicoli storici, alla condivisione e alla solidarietà.