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Attualità

A Santa Maria al Bagno torna il 4° Raduno Auto e Moto d’Epoca: storia, passione e solidarietà

Domenica 4 ottobre il Piazzale dell'Accoglienza ospiterà la quarta edizione dell'evento organizzato dalla Scuderia Alfisti Giallo Verdi A.P.S.

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