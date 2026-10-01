Domenica 4 ottobre si corre nel Parco Naturale Costa Otranto – Santa Maria di Leuca

LECCE – Tutto pronto per la “10 Miglia nel Parco tra Castro e Santa Cesarea Terme”, evento sportivo organizzato e promosso dalla Asd GDPM Lecce, società affiliata alla Fidal, con il patrocinio, tra gli altri, della Provincia di Lecce e dei Comuni di Castro e Santa Cesarea Terme.

La manifestazione, giunta alla seconda edizione, è stata presentata oggi a Palazzo Adorno dal sindaco di Castro Luigi Coluccia, con il consigliere delegato allo Sport Giuseppe Schifano, dal delegato provinciale Fidal Aldo Maccagnano e dal presidente della Asd GPDM Lecce Simone Lucia. Presente, inoltre, Alberto Cazzato, dello staff del presidente della Provincia di Lecce, che ha portato il saluto di Fabio Tarantino.

In programma domenica 4 ottobre, a partire dalle ore 9.30, la gara podistica, articolata su un percorso di circa 16 km, con partenza e arrivo in Piazza Dante a Castro Marina, attraverserà un contesto paesaggistico di particolare pregio nell’ambito del Parco Naturale Regionale Costa Otranto – Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase, coniugando sport, promozione del benessere, valorizzazione ambientale e promozione turistica del territorio.

Alla competizione ufficiale sarà nuovamente affiancata la “Family Run”, gara non competitiva sulla distanza di 5 km, aperta a famiglie, ragazze e ragazzi, con l’obiettivo di favorire la più ampia partecipazione della cittadinanza.

L’iniziativa costituisce un’importante occasione di valorizzazione del territorio provinciale attraverso lo sport e di promozione delle peculiarità paesaggistiche e naturalistiche della costa salentina, oltre a rappresentare un momento di aggregazione e sensibilizzazione verso l’attività fisica e gli stili di vita sani.