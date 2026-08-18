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A Martano si conclude il percorso del Festival Itinerante “Le vie del Mediterraneo”. Sul palco il Canzoniere Grecanico Salentino e Inude con “Rito” e la Compagnia Teatrodanza Skenè con “Salento”

A Martano si conclude il percorso di venti tappe del Festival Itinerante prima del Concertone di Melpignano del 22 agosto. In programma anche "Salento" della Compagnia Teatrodanza Skenè, vincitore del Bando Opera Prima

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

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