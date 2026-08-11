Sayf ospite del Concertone La Notte della Taranta

MELPIGNANO (Lecce) – Sabato 22 agosto Sayf sarà tra gli ospiti speciali del Concertone de La Notte della Taranta, in programma nel piazzale dell’ex Convento degli Agostiniani di Melpignano. L’artista salirà sul palco insieme all’Orchestra Popolare La Notte della Taranta, diretta dal Maestro concertatore Ermal Meta e al Corpo di Ballo diretto da Fredy Franzutti.

Nato a Genova nel 1999 da una famiglia italo-tunisina, Sayf è una delle voci più interessanti della nuova scena musicale italiana. Nella sua scrittura convivono street rap e cantautorato, melodie e barre, racconti d’amore e osservazione sociale. Le influenze arabe e sudamericane incontrano la canzone genovese e i linguaggi dell’urban contemporaneo, dando forma a una ricerca personale e versatile.

La sua partecipazione si inserisce nel tema scelto per l’edizione 2026, dedicata al Mediterraneo come spazio di attraversamenti, relazioni e influenze reciproche. Sul palcoscenico di Melpignano, Sayf interpreterà la pizzica Menamenamò, prima del suo brano Tu mi piaci tanto, classificatosi al secondo posto all’ultimo Festival di Sanremo.

«Sono veramente grato di essere ospite alla Notte della Taranta e di poter unire il mio mondo musicale a quello della Taranta, del Salento e a tutte queste influenze che ammiro, pur non facendone strettamente parte – dichiara Sayf –. Sono contento di questo punto d’incontro favorito dalla musica e dalla comunicazione, e mi piace che possa essere di spunto per creare occasioni di confronto e unione in qualsiasi altro ambito. Le culture si parlano e si influenzano a vicenda, e la musica è sicuramente un ottimo punto di partenza per farlo. Per questo ringrazio Ermal Meta per avermi invitato e coinvolto, credendo in questa contaminazione e in una visione artistica comune».

Sayf comincia giovanissimo a rappare, scrivere canzoni e suonare la tromba. Dopo due mixtape e una lunga gavetta nella scena genovese, tra il 2023 e il 2024 richiama l’attenzione del pubblico nazionale e collabora con artisti come Helmi, Ele A e 22simba. Nel 2025 pubblica l’EP Se Dio Vuole, che contiene anche una collaborazione con Rhove, e partecipa a Sto bene al mare di Marco Mengoni insieme a Rkomi. Nello stesso anno viene scelto da Spotify per il programma RADAR dedicato agli artisti emergenti.

Nel 2026 partecipa alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con Tu mi piaci tanto, classificandosi al secondo posto. Il brano, certificato platino, raggiunge il vertice della classifica radiofonica italiana. Sayf viene inoltre selezionato da Vevo Global per DSCVR Artists to Watch 2026, unico artista italiano tra i diciannove talenti individuati a livello internazionale.

L’8 maggio ha pubblicato SANTISSIMO, il suo primo album ufficiale, certificato già oro nelle prime settimane: un lavoro che raccoglie le diverse componenti della sua ricerca, dalla scrittura personale all’energia delle esibizioni dal vivo, alternando brani rap, aperture melodiche e contaminazioni tra generi e culture. Il disco ospita le collaborazioni di Geolier, Kid Yugi, Nerissima Serpe, Bresh, Tedua, Artie 5ive e Guè.

Protagonista del Concertone di Melpignano sarà l’Orchestra Popolare La Notte della Taranta, guidata da Ermal Meta nella rielaborazione di pizziche, canti di lavoro, stornelli e canti d’amore e di lontananza nelle parlate salentine e in griko. Con Sayf saranno ospiti speciali Alessandra Amoroso, Gisela João, Maria Mazzotta, Levante, Welo e Giulia Vecchio. Le coreografie saranno firmate da Fredy Franzutti. Il Concertone sarà trasmesso in diretta dalle 21.20 su Rai3 e su Rai Radio2, RaiPlay e San Marino RTV.

Il Concertone di Melpignano è un progetto culturale della Fondazione La Notte della Taranta, presieduta da Massimo Bray, sostenuto dalla Regione Puglia e da Pugliapromozione, in collaborazione con l’Unione dei Comuni della Grecìa salentina e l’Istituto Diego Carpitella.