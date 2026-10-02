Finita l’estate, continua ad andare a fuoco la vegetazione, incendio alla periferia di Lecce

Lecce – Terminata l’estate, ma le fiamme non si arrestano purtroppo. È infatti in corso un intervento dei Vigili del Fuoco per un incendio di vegetazione sviluppatosi nella zona Fondone, sulla strada che da Lecce conduce a San Cataldo, in un’area caratterizzata da terreno impervio che rende particolarmente complesse le operazioni di spegnimento.

Sul posto sono impegnate due squadre dei Vigili del Fuoco, con il coordinamento del Dos (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) e il supporto di ulteriori due unità.

Alle operazioni stanno prendendo parte anche Protezione Civile e Arif, a supporto delle attività di spegnimento.

Considerata la conformazione impervia dell’area, è stato richiesto anche il supporto del dispositivo aereo nazionale ed è in arrivo da Lamezia Terme il Canadair Can 12, che contribuirà alle operazioni di spegnimento, che sono tuttora in corso.