Appuntamento il 4 Ottobre a Gallipoli con il grande volley. Ospite d’onore il campione del mondo Tofoli

Gallipoli – Appuntamento col grande volley a Gallipoli. Domenica 4 ottobre

Ore 18:30 Piazza Tellini a Gallipoli, Festa dello Sport Giovanile. Crescere con lo sport significa imparare molto più che giocare.

Significa conoscere il valore dell’impegno, del rispetto, della disciplina, della condivisione e della capacità di rialzarsi dopo ogni difficoltà. Valori che accompagnano bambini e ragazzi non solo in campo, ma nella vita.

È da questo messaggio che nasce la Festa dello Sport Giovanile, un momento dedicato all’importanza dello sport nella crescita delle nuove generazioni, realizzato in collaborazione con Effegi Volley School Gallipoli.

A raccontarci cosa significa trasformare passione, sacrificio e determinazione in un percorso straordinario sarà Paolo Tofoli, campione del mondo e storico palleggiatore della Nazionale, che condividerà la sua storia e la sua scalata verso i più grandi traguardi della pallavolo.

A guidare la serata sarà Franco Costantini, presentatore d’eccezione, insieme alle autorità cittadine, al Sindaco e all’Assessore allo Sport. Ospite d’onore Paolo Tofoli, campione del mondo di Volley.

Un ringraziamento speciale va al Comune di Gallipoli per il patrocinio e per il prezioso supporto che ha reso possibile l’organizzazione di questa manifestazione. Un sostegno importante per dare vita a un appuntamento che mette al centro lo sport, i giovani e i valori della crescita.

Perché lo sport può insegnare a vincere, ma soprattutto può insegnare a crescere.

Una carriera costruita tra campo, panchina e grandi categorie.

Importante la presenza di , tecnico salentino di Ugento, dopo una lunga esperienza da giocatore in Serie B intraprende la carriera da allenatore, prima nel settore femminile e poi in quello maschile.

Nel 2002 viene nominato FIPAV Puglia. Successivamente approda in Serie A2 con Santeramo in Colle, conquistando la promozione in A1 e la Coppa Italia, per poi proseguire con Gioia del Colle, Tuscania e Siena, dove insieme a Paolo Tofoli vince un’altra Coppa Italia di A2.

Nel suo percorso anche Civita Castellana, Foligno e Alessano tra Serie B e A3.

Oggi mette esperienza, metodo e professionalità al servizio della di Gallipoli, con un progetto dedicato alla crescita psicomotoria, tecnica e motivazionale dei più piccoli. Per Fabrizio allenare significa soprattutto : tecnica, umiltà, rispetto, altruismo e spirito di squadra.

Nello staff anche Corrado Natali. Una passione per la pallavolo gallipolina che attraversa gli anni e oggi continua con una nuova sfida.

entra a far parte di nel ruolo di .

Negli anni ’90 ha vissuto il campo indossando la maglia del Volley Nautico Gallipoli. Successivamente ha ricoperto il ruolo di Direttore Sportivo dell’ASD Volley Gallipoli ’88 del Presidente Claudio Barbetta, seguendo la Serie C Femminile nelle stagioni 2004/05 e 2005/06 fino alla promozione in Serie B2.

Oggi torna a mettere esperienza, competenza e spirito organizzativo al servizio della pallavolo della sua città, mantenendo anche la promessa fatta a Claudio Barbetta: essere al fianco della figlia Francesca in questo nuovo progetto.