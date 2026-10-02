Lecce svela il suo volto sportivo: oltre mille podisti al via per la prima volta del “Corripuglia” nel barocco

LECCE: Il grande podismo fa tappa nel cuore del Salento. Domenica 11 ottobre il centro storico di Lecce si trasformerà in un suggestivo circuito a cielo aperto per accogliere la LecceRun, appuntamento di rilievo nazionale targato A.S.D. Tre Casali e patrocinato dal Comune e dalla Provincia di Lecce. L’evento segna un debutto storico: per la prima volta in assoluto, infatti, il prestigioso circuito regionale Corripuglia della FIDAL sbarca nel capoluogo leccese, richiamando “al via” oltre mille podisti. Un successo organizzativo che premia gli sforzi dell’associazione presieduta da Gianluca Quarta. La prova agonistica, sulla distanza ufficiale di 10 chilometri omologati, scatterà alle ore 9:00 da via Trinchese. Gli atleti si sfideranno su un anello di 5 chilometri da ripetere due volte, snodato tra i tesori architettonici della città: monumenti, imponenti facciate barocche e i passaggi attraverso le storiche porte d’accesso al centro. Oltre all’aspetto agonistico, la gara si carica di una forte valenza emotiva. L’edizione di quest’anno è infatti intitolata alla memoria di Giovanni Costantini e Giovanna Palmisano, due tesserati della Tre Casali tragicamente scomparsi di recente. Correre le strade della città sarà così un modo speciale per ricordarli e celebrare lo spirito di comunità e condivisione che unisce il mondo della corsa. Lo sport a Lecce, però, non sarà un’esclusiva per i soli agonisti. Alle 9:40, con partenza da Piazza Sant’Oronzo, prenderà il via la Lecce Piano Festival Family Run, camminata-corsa amatoriale di 5 km organizzata in sinergia con lo Stato dell’Arte Festival.

Pensata per famiglie, bambini e semplici appassionati, l’iniziativa permetterà a chiunque di vivere la città a passo libero. Ad arricchire la mattinata ci sarà anche un importante momento istituzionale: il conferimento alla città della Bandiera Azzurra dello Sport, prestigioso riconoscimento assegnato da FIDAL e ANCI soltanto a 13 comuni italiani distintisi nella promozione della salute e del movimento. Per l’occasione, il leggendario campione olimpico Maurizio Damilano consegnerà ufficialmente il vessillo nelle mani dell’assessore allo Sport Giancarlo Capoccia e del referente del progetto Paolo Zongolo.