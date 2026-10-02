Villa comunale, il progetto è pronto ma il degrado non aspetta: sicurezza e controlli restano la priorità

LECCE – Il rilancio della villa comunale è ormai entrato nella fase operativa, ma prima che il nuovo corso possa davvero cominciare bisognerà superare gli ultimi passaggi amministrativi. Intanto, tra i viali del giardino storico, restano aperti i problemi di ogni giorno: bivacchi, vandalismi, giostre danneggiate e segnalazioni che alimentano i timori per episodi di microcriminalità. Il progetto di riqualificazione ha ottenuto il via libera e la gestione è stata affidata ad Andiamo Srls, ma il contratto non è stato ancora sottoscritto. Michele Giliberti, amministratore della società, conferma la disponibilità a partire immediatamente: “Siamo pronti a metterci al lavoro subito, ma per ora dobbiamo ancora mettere la firma su un contratto. Ci sono dei passaggi burocratici da rispettare”. Il piano prevede una gestione complessiva della villa, con interventi sugli immobili, guardiania, manutenzione del verde e nuove attività per rendere il parco più vissuto e accessibile.

Il nodo, però, resta il presente. Giovedì si è tenuta una commissione itinerante Traffico e Polizia municipale proprio all’interno della villa comunale, con un sopralluogo che ha riportato al centro dell’attenzione le criticità legate alla sicurezza e al controllo dell’area. La presenza delle forze dell’ordine è aumentata rispetto al passato e nelle ore del mattino non è raro incontrare pattuglie della Polizia locale e della Polizia di Stato, ma garantire un presidio costante resta difficile. Il consigliere di maggioranza Gianmaria Greco ha segnalato la situazione nei pressi dell’ex casa del custode, dove sono state trovate coperte e masserizie. “Molti cittadini segnalano presenze pericolose dal lato di via Costa – ha spiegato – La proposta è di chiudere quella parte che dà sulla scuola. Poi sarebbe importante sistemare le giostre rotte da troppo tempo”. Per Greco, uno degli interventi più urgenti riguarda la videosorveglianza: “È necessario installare le telecamere”, così da rafforzare il lavoro delle pattuglie e contrastare vandalismi e comportamenti illeciti.

Il presidente della commissione, Luigi Quarta Colosso, ha sottolineato il valore dell’affidamento della villa al nuovo gestore, definendolo un passaggio significativo dopo mesi di attenzione sulle condizioni del parco. La commissione itinerante di giovedì, ha ricordato, è stata organizzata anche in seguito alle segnalazioni sulla presenza di senzatetto e sulla formazione di aree di bivacco. Quarta Colosso ha inoltre richiamato gli interventi già messi in campo dall’amministrazione e dalle forze dell’ordine anche in altre zone sensibili della città, dai parcheggiatori abusivi a via Ascanio Grandi e piazza Alleanza. “L’amministrazione c’è ed è sempre vigile affinché Lecce rimanga una città sicura e vivibile”, ha ribadito.

Dal centrosinistra non sono mancate le critiche. Alcuni consiglieri hanno osservato con ironia la presenza delle forze dell’ordine e le operazioni di pulizia effettuate proprio in coincidenza con il sopralluogo, mentre Antonio De Matteis ha sollevato un’altra questione: quella dell’organizzazione dei futuri cantieri, chiedendo come sarà possibile procedere con i lavori senza sottrarre per periodi troppo lunghi ampie parti della villa alla fruizione pubblica.

Più duro l’intervento di Alberto Siculella, presidente di “Mind–Menti Indipendenti”, che chiede misure immediate senza attendere l’avvio della nuova gestione. Secondo Siculella, alcune zone della villa rischiano di trasformarsi in una “terra di nessuno”, tra incuria e possibili fenomeni di microcriminalità. Durante un sopralluogo con alcuni cittadini riferisce di avere notato “un via vai di persone del posto che si scambiano borsoni, bustoni ed entrano ed escono dall’accesso ai sotterranei”, oltre a cancelli danneggiati o facilmente superabili. “La mancanza di cura, controllo, pulizia rende questi luoghi terreni fertili per inciviltà e criminalità – sostiene – luoghi che dovrebbero essere pensati e vissuti da bambini, famiglie e anziani”.

Il nuovo progetto apre quindi una prospettiva concreta di rilancio, ma la villa comunale resta sospesa tra ciò che potrà diventare e ciò che ancora oggi deve affrontare. La commissione itinerante di giovedì ha fotografato una situazione nella quale il futuro della gestione comincia a delinearsi, mentre il presente continua a chiedere risposte su sicurezza, manutenzione e decoro. La firma del contratto potrà dare il via alla trasformazione attesa, ma fino ad allora resta aperta la sfida di restituire piena vivibilità a uno degli spazi pubblici più importanti della città.