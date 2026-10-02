La Pro Loco di Galatina dà il benvenuto a Don Enzo Vergine, nuovo parroco della Chiesa Matrice

La Pro Loco di Galatina APS, a nome di tutti i soci, accoglie con gioia Don Enzo Vergine, nuovo parroco della Chiesa Matrice dei Santi Pietro e Paolo e rettore della Chiesa della Madonna del Carmine.

Il suo cammino a Galatina nasce nel segno di tre parole: Pace, Carità e Comunità. Valori cristiani che invitano all’ascolto, alla cura dell’altro, alla solidarietà e alla costruzione quotidiana del bene comune.

Accanto alla dimensione spirituale, assume un significato particolare per la città l’impegno di Don Enzo per i Beni Culturali e l’Edilizia di Culto. Galatina è ricca di storia, arte e testimonianze di fede, e custodire una chiesa, un’opera d’arte, una memoria significa custodire l’identità di una comunità e consegnarla al futuro. In questo percorso rientra anche la Legalità, intesa come scelta quotidiana di rispetto, responsabilità e bene comune: una comunità cresce quando sa prendersi cura delle persone, dei luoghi e dei valori che la rappresentano.

“L’accoglienza è una delle espressioni più autentiche della nostra Pro Loco – sottolinea in una nota la Pro Loco Galatina – Accogliere chi arriva, raccontare il territorio, condividere la sua storia e le sue tradizioni, creare ponti tra chi vive Galatina e chi la scopre per la prima volta. Un’accoglienza che non è soltanto ospitalità, ma apertura, incontro e cura dell’altro, e che trova un naturale punto di contatto con la fraternità, la carità e il servizio che animano il cammino cristiano.”

Pro Loco e nuovo parroco sono accomunati dalla stessa idea: prendersi cura di Galatina, della sua memoria e delle persone che la vivono, perché ciascuno possa sentirsi parte di una comunità viva, aperta e accogliente.

A Don Enzo, da parte dell’intera Pro Loco, l’augurio di vivere Galatina con fede, ascolto e partecipazione, diventando parte di una comunità che sa accogliere, custodire e guardare al futuro.

Benvenuto, Don Enzo. Che sia un cammino di Pace, Carità e Comunità.