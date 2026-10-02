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Mare caldo, nuovi dati di Greenpeace: nell’estate 2026 le temperature marine hanno battuto ogni record

Ustica, Italy | September 2026 This is what the hottest summer on record looks like underwater. Greenpeace Italy’s latest expedition to the Ustica Marine Protected Area reveals a heartbreaking reality.Rising water temperatures down to 40 meters have caused a massive die-off of benthic species. Bleached Posidonia, dead corals, and an ecosystem fighting for its life. We cannot look away from the climate crisis.

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