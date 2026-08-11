Morte di Daniele Congedi: positivo ai cannabinoidi il 22enne indagato per omicidio stradale

UGENTO (Lecce) – Svolta nelle indagini sulla morte di Daniele Congedi, il 28enne di Ugento travolto e ucciso domenica scorsa mentre si trovava in sella alla sua mountain bike lungo la strada che collega Racale a Ugento.

Il 22enne si è presentato in caserma insieme ai propri legali dopo oltre ventiquattro ore dall’accaduto ed è risultato positivo ai cannabinoidi dai primi test antidroga, pur essendo negativo ad altre sostanze come cocaina, oppiacei ed ecstasy.

Gli esiti degli esami sono al vaglio del PM Luigi Mastroniani, coordinatore delle indagini dei Carabinieri, chiamato a valutare se la positività possa aver alterato le capacità di guida del giovane al volante della Lancia Y. Dai primi rilievi è emerso inoltre che l’utilitaria procedeva a velocità sostenuta al momento dell’impatto. A carico del 22enne, a cui è stata immediatamente ritirata la patente, pesa l’ipotesi di reato di omicidio stradale e omissione di soccorso.

I difensori dell’indagato, gli avvocati Luca Puce e Davide Micaletto, sostengono che la positività riscontrata sia da attribuire all’assunzione di marijuana avvenuta la sera successiva all’impatto. Il giovane avrebbe riferito agli inquirenti di non aver notato la bicicletta e di aver creduto di impattare contro un animale prima di perdere il controllo del mezzo.

Sarà ora l’autopsia disposta per mercoledì a chiarire la dinamica esatta dei fatti e a stabilire se un tempestivo intervento di soccorso avrebbe potuto salvare la vita al 28enne.