Scontro tra due auto sulla SS274: Lancia Y si ribalta, due feriti in codice rosso

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UGENTO (Lecce) – Grave scontro stradale ieri sera verso le 23, lungo la statale 274, nel territorio di Ugento, dove per cause ancora in corso di accertamento, due vetture, una Lancia Ypsilon e una Volkswagen, sono entrate in collisione.

A seguito della violenta carambola, la Lancia si è ribaltata al centro della carreggiata.

Il bilancio è di quattro persone ferite, tutte donne. Tra queste, due sono state trasportate d’urgenza in codice rosso all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce (uno dei quali assegnato per la dinamica dell’evento), mentre le altre due occupanti hanno riportato traumi da codice giallo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Tricase per estrarre le ferite dalle lamiere e mettere in sicurezza l’area, unitamente ai sanitari del 118. I rilievi e la gestione della viabilità sono stati affidati ai Carabinieri della Stazione di Presicce, del Nucleo Radiomobile di Tricase e della Stazione di Specchia. Per consentire i soccorsi e le operazioni di ripristino della sede stradale, il tratto è stato temporaneamente interdetto alla circolazione con significative ripercussioni sul traffico.