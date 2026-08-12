Tartaruga morta spiaggiata: l’ipotesi dell’impatto con un’elica

TORRE DELL’ORSO (Lecce) – Inizio di giornata amaro lungo la costa di Melendugno, dove la carcassa di una tartaruga marina priva di vita è stata rinvenuta sulla spiaggia di Torre dell’Orso, a poca distanza dalle “Due Sorelle”.

Stando alle prime testimonianze dei presenti, l’animale si troverebbe sull’arenile già dalla serata di ieri, tre le ipotesi avanzate sulla causa del decesso ci sarebbe un impatto con l’elica di una barca, che le avrebbe causato ferite letali.

Della presenza dell’animale è stata prontamente informata la Capitaneria di Porto per l’avvio delle procedure di recupero della carcassa e gli accertamenti del caso.