Sappe: carcere di Lecce al collasso con 1500 detenuti e 12 agenti di notte

Il carcere di Lecce è ormai al limite, non lo diciamo per esagerare, ma perché attualmente a Borgo san Nicola sono presenti circa 1450 detenuti mentre la capienza regolamentare non supera gli 800 posti quando tutte le stanze sono disponibili. A fronte di ciò, l’organico della polizia penitenziaria previsto sarebbe di 646 unità (per gestire 800 detenuti)”, ma i poliziotti “effettivamente utilizzabili per i servizi ordinari non superano le 400 unità (per quasi 1500 detenuti) a causa di assenze per aggressioni, malattie, pensionamenti, trasferimenti e altre assenze che hanno progressivamente ridotto la forza disponibile, senza che fossero sostituite”. È la denuncia del Sappe, sindacato autonomo polizia penitenziaria, evidenziando che “il dato che più di ogni altro fotografa la gravità della situazione è quello delle ore serali e notturne: spesso appena 12-13 poliziotti penitenziari sono chiamati a garantire la sicurezza dell’intero carcere”.

“Come si può pensare di garantire sicurezza, ordine e legalità in queste condizioni?” chiede il segretario Federico Pilagatti all’amministrazione penitenziaria e a tutte le istituzioni competenti. Il Sappe fa sapere di aver presentato nei giorni alla Procura della Repubblica di Lecce un esposto, nel quale vengono analizzate le “gravissime criticità dell’istituto e i rischi per la sicurezza e l’incolumità dei poliziotti penitenziari, dei detenuti e, in caso di eventi critici, anche del territorio circostante”.

“Ma la sicurezza – conclude il sindacato – non è l’unica emergenza, il caldo di queste settimane ha ulteriormente aggravato una situazione igienico-sanitaria già fortemente critica”, tornando a chiedere l’intervento del sindaco di Lecce.