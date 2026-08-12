Eclissi di Sole e stelle cadenti accenderanno il cielo di questa sera

L’eclissi totale di Sole e le più celebri delle stelle cadenti, le Perseidi, si preparano ad accendere il cielo di questa sera 12 agosto. I due fenomeni astronomici si danno appuntamento per una serata memorabile, nella quale il cielo oscurato dal Sole nero lascerà spazio alle scie luminose delle Perseidi, che senza il disturbo della luce lunare sfrecciano al ritmo di 100 meteore l’ora in quello che l’Unione Astrofili Italiani definisce uno degli spettacoli migliori dell’ultimo decennio.

Ad aprire le danze sarà l’eclissi totale di Sole, che da gran parte dell’Italia sarà visibile solo in modo parziale perché la sua totalità è prevista al momento del tramonto. Andrà meglio nelle Regioni del Nord-Ovest, a partire dalla Liguria, dove la totalità sarà del 95%. Nel resto del mondo, le migliori condizioni per osservarla saranno in Spagna, Groenlandia ed Europa settentrionale.

Subito dopo, nei luoghi più al riparo dalle luci delle città, si potrà ammirare lo sciame delle Perseidi, le celebri lacrime di San Lorenzo che comincia o ad affacciarsi fin da ora ma che raggiungeranno il picco nella notte del 12 agosto.

L’intero fenomeno può essere spiegato in 5 fasi, a partire dal primo contatto, intorno alle 19,30 circa, ossia quando il disco lunare inizia a “mordicchiare” il Sole e che proseguirà per circa 30 minuti con la Luna che si immergerà sempre più nel disco solare.

La seconda fase sarà una delle più spettacolari, chi si troverà a vedere l’eclissi totale potrà godersi uno spettacolare “anello di diamanti”, perché quando l’ultimo frammento di Sole sarà ancora visibile si produrranno dei fasci di luce intorno alla Luna, dovuti anche ai crateri e le valli che segnano il nostro satellite naturale. Subito dopo inizierà la totalità, una “notte anticipata” che durerà al massimo 2 minuti e 18 secondi a seconda della posizione da cui la si osserverà. Subito dopo si potrà di nuovo tornare a vedere brillanti “perle di luce” attorno al disco lunare, e infine lentamente la Luna tornerà a “liberare” il Sole.