Sagre e Feste Patronali nel Salento: i prossimi appuntamenti

Tradizioni e feste gastronomiche, per gustare i prodotti tradizionali. Come ogni anno la bella stagione apre le porte alle sagre e alle feste all’aria aperta organizzate dalle proloco. Ecco dunque un elenco dettagliato di tutte le sagre dei prossimi giorni in Provincia di Lecce.
Prossimi appuntamenti:
10 – 14 agosto
Festa della municeddha – Cannole
11 – 12 agosto
Festa antichi sapori – Cerfignano
11 – 12 agosto
Sant’Antonio e Maris Stella – Torre Pali
11 – 13 agosto
Festa del carnevale – Galatone
12 agosto
U paninu de a zita – Surano
12 – 13 agosto
Sagra te cose nosce – Torre Mozza
12 – 16 agosto
Maria SS Assunta in cielo – Gallipoli
13 agosto
Sagra agreste – Corsano
13 agosto
Santu Donnu – Nociglia
13 agosto
Sagra te la purpetta – Depressa (Tricase)
13 – 15 agosto
Santi Martiri – Otranto
13 – 15 agosto
Madonna di Leuca – Santa Maria di Leuca
14 agosto
Sagra del Porco Pri-Pri e della Pasta Casereccia – Alessano
14 – 15 agosto
U ‘ndoru ta terra – Mancaversa
14 – 16 agosto
Madonna Assunta – Trepuzzi
14 – 16 agosto
Madonna della lizza – Alezio
14 – 16 agosto
Maris Stella – Torre Suda
14 – 17 agosto
Santi Martiri – Surano
14 – 17 agosto
Maria SS Assunta – Martano
14 – 17 agosto
San Rocco – Torrepaduli
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