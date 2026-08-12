Meteo, svolta dopo Ferragosto: stop al caldo africano, arrivano temporali e aria fresca

Si avvia verso la conclusione la quarta e rovente ondata di calore dell’estate. A confermarlo sono le previsioni di Manuel Mazzoleni di 3bmeteo.com: subito dopo Ferragosto l’anticiclone africano cederà il passo a correnti atlantiche più fresche, destinate a portare temporali anche di forte intensità e un diffuso calo delle temperature su gran parte della Penisola.

Fino a Ferragosto ancora caldo estivo e isolati temporali

Fino al 15 agosto il sole e l’afa continueranno a dominare lo scenario meteo su gran parte d’Italia, con picchi termici compresi tra i 36 e i 38 °C in Valpadana e nelle zone interne del Centro-Sud. Non mancheranno tuttavia isolati fenomeni d’instabilità a sviluppo pomeridiano: nella giornata di Ferragosto i temporali di calore interesseranno principalmente le Alpi centro-occidentali, le Prealpi, l’Appennino settentrionale e meridionale, oltre a locali sconfinamenti sui rilievi delle isole e nel Salento.

La svolta tra il 16 e il 17 agosto

Il cambio di passo definitivo è atteso tra il 16 e il 17 agosto, a causa dell’ingresso di una perturbazione atlantica in discesa dall’Europa nord-occidentale. Il cedimento della cupola anticiclonica comincerà al Nord per poi estendersi, nei primi giorni della prossima settimana, verso le regioni centrali e parte del Sud.

L’ingresso delle correnti più fresche determinerà un drastico abbassamento dei valori termici in quota, riportando le colonnine di mercurio vicine alle medie del periodo o persino al di sotto dei 30 °C entro metà settimana.

Rischio di fenomeni intensi

Il repentino contrasto termico tra l’aria rovente accumulata e le nuove masse d’aria fresca potrebbe innescare fasi di spiccata instabilità. Gli esperti preannunciano il rischio di rovesci e temporali di forte intensità, accompagnati da locali grandinate e raffiche di vento. Gli aggiornamenti dei prossimi giorni definiranno con maggiore precisione la traiettoria definitiva del fronte perturbato.