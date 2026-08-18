Al via il Festival Crocevia dello Ionio

CROCEVIA DELLO IONIO – IL FESTIVAL DELLA CCi sono luoghi che d’estate si riempiono di rumore. E ce ne sono altri che, per qualche sera, provano a riempirsi di parole.

Dal 26 al 28 agosto Nardò sceglie le seconde.

Torna, per la sua settima edizione, “Crocevia per lo Ionio – Il Festival della Cultura”**, e Piazza Cesare Battisti diventa ancora una volta quello che il nome del festival promette: un crocevia. Di storie e di persone, di libri e di musica, di teatro e di danza. Ma soprattutto di domande. Perché la cultura, quando funziona davvero, non è quella che ti consegna una risposta da portare a casa. È quella che ti mette in tasca una domanda e continua a fartela sentire anche il giorno dopo.

Per tre sere il centro storico di Nardò ospiterà scrittori, attori, musicisti e interpreti diversi per linguaggio e sensibilità, accomunati dal tentativo — oggi tutt’altro che scontato — di fermare per qualche ora il rumore del mondo e provare ad ascoltare.

Martedì 26 agosto si comincia alle 20.30 con Oltre le Parole, l’esibizione di Francesca Zaga per l’École de Danse diretta da Ninfa Fersini.

Dieci minuti più tardi sarà la volta di Barbara Alberti, una di quelle intelligenze che hanno sempre preferito le domande scomode alle risposte accomodanti. Presenterà il suo ultimo libro, *Gelosia* (Piemme), dedicato a un sentimento che quasi tutti conoscono e quasi nessuno ama confessare.

Alle 21.30 arriverà il teatro di Mario Perrotta, cinque volte Premio UBU, con Come una specie di vertigine. Il Nano, Calvino, la libertà.

A volte basta una pagina per contenere una vita intera. È quello che accade al Nano de *La giornata d’uno scrutatore*, personaggio al quale Italo Calvino dedica appena una pagina e al quale Perrotta restituisce invece un’esistenza. Ne nasce un viaggio intorno a una parola che pronunciamo continuamente senza essere mai del tutto sicuri di sapere cosa significhi: **libertà**. E forse il modo migliore per comprenderla è proprio guardarla attraverso gli occhi di chi non l’ha mai posseduta.

Mercoledì 27 agosto il festival ripartirà da un’altra storia di libertà, quella dell’arte.

Clara Borghesi porterà in scena, in prima nazionale, *La ragazza che voleva legare il mare, spettacolo site-specific nato appositamente per Crocevia e dedicato a Maria Lai, straordinaria artista sarda che trasformava fili, telai e gesti antichi in un modo nuovo di raccontare i legami tra le persone.

Perché il mare, naturalmente, non si può legare. Ma forse si può provare a legare ciò che il mare separa.

A seguire, Cosimo Damiano Damato** ed Erica Mou daranno voce ad Alda Merini con Fate l’amore. Alda Merini Rock, un recital in cui poesia, musica e racconto si inseguono per rendere omaggio a una donna che ha saputo trasformare le ferite in versi e i versi in una forma ostinata di vita.

Il gran finale, giovedì 28 agosto, comincerà alle 20.30 con la presentazione di ¡Tarantelas! Riti, musiche e danze fra Sud Italia e Spagna (Besa Muci Editore), a cura di Vincenzo Santoro, con Daniela Rota e Lucrezia Bonasia.

È la storia di un ponte invisibile che, a partire dal Seicento, unisce il Sud Italia alla Spagna attraverso riti, danze e credenze nate intorno al morso della tarantola e al misterioso potere attribuito alla musica di guarirne gli effetti.

In fondo, prima ancora che diventasse spettacolo, la musica è stata questo: un modo escogitato dagli esseri umani per curare ciò che le parole non riuscivano a raggiungere.

E sarà ancora la musica a chiudere il festival.

La voce e la chitarra di **Francesca Romana** accompagneranno il pubblico in *Dalida. Ciao, amore ciao*, recital dedicato alla grande artista francese, icona pop degli anni Sessanta, Settanta e Ottanta, e al legame artistico e sentimentale con Luigi Tenco. Una storia di canzoni, successo, amore e fragilità. Perché dietro le icone, qualche volta, ci sono semplicemente esseri umani che hanno imparato a nascondere meglio degli altri le proprie crepe.

Anche quest’anno Crocevia per lo Ionio mette così allo stesso tavolo discipline, generazioni e pubblici differenti.

Non per dimostrare che la cultura renda necessariamente migliori — affermazione che sette edizioni di un festival, e forse nemmeno sette secoli di biblioteche, potrebbero garantire — ma perché continua a esistere una differenza tra una comunità che si limita ad abitare lo stesso luogo e una comunità che trova ancora delle occasioni per incontrarsi.

È questa, forse, la scommessa che i direttori artistici **Massimiliano Caputo e Francesca Muci** portano avanti da sette anni: trasformare per tre sere una piazza in qualcosa di diverso da uno spazio da attraversare.

Un luogo in cui fermarsi.

Ascoltare una storia.

Alzare gli occhi dal telefono.

Magari parlare con uno sconosciuto seduto sulla sedia accanto.

E tornare a casa con qualche certezza in meno e qualche curiosità in più.

Che non sarà la rivoluzione.

Ma, di questi tempi, è già un buon punto da cui cominciare.

Crocevia per lo Ionio

Il Festival della Cultura è organizzato dall’Associazione Sogni di Carta, dal Presidio del Libro di Nardò, dalla Libreria Fiore – Mondadori Point di Nardò e da Besa Muci Editore.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Nardò, con il delegato alla Cultura Francesco Plantera, e dalla Consulta della Cultura, ed è sostenuta dal Consiglio Regionale della Puglia, Renna Studio Legale- Associazione tra professionisti, Tecnomed Centro Medico Biologico, Bianco Igiene Ambientale, BCC – Banca di Credito Cooperativo di Leverano e Ottica Ocularium di Nardò

26, 27 e 28 agosto – Piazza Cesare Battisti, Nardò.

Ingresso libero.