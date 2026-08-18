Celebrazioni per Garcia Lorca, presentata l’iniziativa dal Presidente della Provincia Fabio Tarantino e dal Vicesindaco di Lecce Roberto Giordano Anguilla

García Lorca, Lecce celebra il poeta nel segno della cultura e della memoria: per presentare l’iniziativa il Presidente della Provincia Tarantino ed il Vicesindaco di Lecce Roberto Giordano Anguilla

Di Maria Taccogna

Lecce si prepara ad accogliere la sesta edizione della Targa García Lorca – “El último cante jondo de Federico García Lorca”, appuntamento dedicato alla letteratura spagnola, alla musica e alle tradizioni popolari, in programma mercoledì 19 agosto alle 19 nel Chiostro del Convento degli Agostiniani. L’ingresso sarà libero.

L’iniziativa, promossa dalla Compagnia Mura di Flamenco Andaluso con il patrocinio della Provincia di Lecce e il coinvolgimento di numerose istituzioni, è stata presentata questa mattina a Palazzo Adorno. Tra i protagonisti della presentazione anche il vicesindaco di Lecce e assessore ai Lavori pubblici Roberto Giordano Anguilla, intervenuto per sottolineare il valore di una manifestazione che da anni porta nel capoluogo salentino un importante momento di confronto tra cultura italiana e spagnola.

Il Premio nasce nel segno di García Lorca, poeta, drammaturgo e scrittore andaluso, ucciso il 19 agosto 1936 durante la guerra civile spagnola. Una data simbolica, dunque, quella scelta per la manifestazione, che quest’anno assume un ulteriore significato perché coincide con il 90° anniversario della sua morte.

L’edizione 2026 sarà dedicata alla memoria dell’imprenditore Roberto Fatano e avrà tra i suoi momenti centrali la consegna della Targa alla carriera alla professoressa Laura Dolfi, ispanista e accademica corrispondente straniera per l’Italia della Real Academia Española. La studiosa sarà protagonista anche di una lectio magistralis.

Riconoscimento anche per il cantautore pugliese Mimmo Cavallo, artista che ha saputo trasformare la musica popolare in uno strumento di racconto e interpretazione del Mezzogiorno. Prevista inoltre la consegna di una targa speciale ad honorem all’ambasciatore di Spagna in Italia, da parte del presidente della Provincia di Lecce Fabio Tarantino.

Il programma unirà parola, musica e teatro. Sul palco si alterneranno Mimmo Cavallo e la sua band e gli artisti della Compagnia Mura di Flamenco Andaluso, che celebra quest’anno i vent’anni dalla nascita. In programma anche le celebri composizioni popolari spagnole legate a García Lorca e le canzoni ispaniche di Tito Schipa.

La serata proseguirà con gli interventi di studiosi, critici, scrittori e musicologi, quindi con il reading del “Poema del cante jondo”, affidato all’attore e regista Massimo Romano, e con il monologo del magistrato e autore teatrale Salvatore Cosentino dedicato alla vita e alla tragica morte del poeta granadino.

Un appuntamento che, attraverso la figura universale di García Lorca, punta dunque a rafforzare il dialogo culturale tra Lecce, il Salento e la Spagna, intrecciando letteratura, musica, teatro e identità mediterranee. Un percorso nel quale anche la presenza del vicesindaco Roberto Giordano Anguilla testimonia l’attenzione dell’amministrazione comunale verso iniziative capaci di valorizzare Lecce come luogo di cultura e di relazioni internazionali.