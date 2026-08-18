Si conclude giovedì 20 agosto l’Hypogeum Jazz Festival

PRESICCE – ACQUARICA (Lecce) – Si conclude giovedì 20 agosto alle ore 21:30 presso i Giardini pensili del Palazzo Ducale di Presicce-Acquarica, l’Hypogeum Jazz Festival con il concerto Bring Your Horn, un progetto originale realizzato da un trio di improvvisazione musicale radicale nato nel 2020 in Salento, formato da Filippo Bubbico (tastiere), Emanuele Coluccia (sassofoni) e Alberto Manco (batteria). Il gruppo, nato come laboratorio di sperimentazione presso il Sun Village Studio, suona senza partiture né schemi fissi, creando musica dal vivo in tempo reale.

Il Festival, organizzato da Area Jazz, dall’Associazione Amici della Musica “Marco Frivoli”, con il patrocinio del Comune di Presicce-Acquarica e la direzione artistica del maestro Fulvio Palese ha come sempre il triplice obiettivo di portare la buona musica nel Sud del Salento, dare spazio a progetti originali e promuovere il territorio. Come sempre gli spettatori avranno l’opportunità di degustare specialità enogastronomiche offerte dalle aziende partner.

Inizio concerti ore 21:30.